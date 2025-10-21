Osnivač ruskog Telegrama dao nemoralnu ponudu: 'Želim otkupiti krunske dragulje iz Louvrea'

Suosnivač Telegrama Pavel Durov ponudio je kupnju francuskih krunskih dragulja ukradenih iz Louvrea.

U nedjelju su četiri lopova provalila u najpoznatiji pariški muzej usred bijela dana i pobjegla s osam artefakata, uključujući ogrlice, naušnice i tijaru u vlasništvu kraljevske obitelji iz 19. stoljeća.

"Rado bih kupio ukradeni nakit i doniram ga natrag Louvreu. Mislim na Louvre u Abu Dhabiju, naravno; nitko ne krade iz Louvrea Abu Dhabi", napisao je u utorak na X-u tehnološki poduzetnik ruskog podrijetla koji živi u Dubaiju, objavio je RT.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Otvoren 2017. godine, Louvre Abu Dhabi na otoku Saadiyat zajednički je projekt Francuske i UAE-a.

'Tužan znak propadanja'

Durov je rekao da ga "nimalo ne iznenađuje" pljačka u Parizu. "To je još jedan tužan znak propadanja nekada velike zemlje, gdje je vlada usavršila umijeće odvraćanja pažnje ljudi fantomskim prijetnjama umjesto da se suoči sa stvarnim", napisao je.

Samo sedam minuta trebalo je lopovima da obučeni u građevinske radnike uđu u najpoznatiji muzej na svijetu, i onda motorima pobjegnu s nacionalnim blagom. Ukrali su osam vrijednih predmeta. Među njima ogrlicu s 1354 dijamanata koju je Napoleon III. poklonio svojoj drugoj supruzi. To je nacionalna katastrofa, kažu francuski stručnjaci za umjetnine. To je ogroman propust, kažu stručnjaci za sigurnost.

Na pljački stoljeća u francuskom Louvreu radi tim od 60 istražitelja.Došli su odjeveni kao građevinski radnici, prilikom bijega je naknadno pronađen i jedan žuti reflektirajući prsluk za kojeg se pretpostavlja da je pripadao jednom od lopova.

Pomno isplaniran osmišljen plan razrađen je do najsitnijih detalja. Lopovi su znali po točno što dolaze ovdje u muzej Louvre. Francuska policija istaknula je da su vjerojatno već nekoliko puta bili ovdje oko muzeja uigravali sve kako bi besprijekorno i zapravo neprimjetno ušli i provalili i ukrali dragocjene dragulje neprocjenjive vrijednosti koji datiraju još iz Napoleonova doba.

POGLEDAJTE VIDEO Provalnici sa žutim prslucima i pilom: Jesu li inspiraciju pronašli u hrvatskoj pljački stoljeća?