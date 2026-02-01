Osmero mrtvih u katastrofi na autocesti, prizori su užasni: 'Ljudi su ispadali iz autobusa'

Najmanje osam osoba poginulo je, a još 26 ozlijeđeno u teškoj autobusnoj nesreći u blizini turske Antalije u nedjelju ujutro.

Autobus s 34 putnika putovao je iz Tekirdaga na sjeverozapadu Turske prema Antaliji, kada je vozač malo iza 10 sati po lokalnom vremenu izgubio kontrolu u zavoju na raskrižju autoceste, autobusom sletio s ceste i prevrnuo se, prenose strani mediji.

Prizori koje je objavila državna televizija TRT prikazuju vozilo na boku na napisu pored autoceste u Dosemealtiju, četvrti smještenoj sjeverozapadno od centra Antalije.

Foto: Handout/afp/profimedia

Kiša, magla i brza vožnja?

Novinska agencija DHA, koju citira AP, izvijestila je da su neki putnici ispali iz autobusa.

Popularno turističko odredište Antaliju posljednjih su dana pogodile obilne oborine. Guverner Hulusi Sahin (55) kazao je a je cesta u trenutku nesreće bila mokra zbog kiše, i da se spustila magla.

"To nije mjesto za brzu vožnju, no čini se da je autobus jurio", kazao je državnoj televiziji TRT.

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, a neki su u kritičnom stanju.

Ministar pravosuđa Yilmaz Tunc potvrdio je da je pokrenuta istraga o nesreći.

