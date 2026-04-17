Helikopter se srušio pet minuta nakon polijetanja: Osam osoba je poginulo

U pada privatnog helikoptera na indonezijskom otoku Borneo poginulo je osam osoba. Među žrtvama su dva člana posade i šest putnika, od kojih je jedan bio iz Malezije.

Helikopter tvrtke Matthew Air Nusantara, model Airbus, izgubio je kontakt s kontrolom zračnog prometa samo pet minuta nakon polijetanja u pokrajini Zapadni Kalimantan u četvrtak.

Spasitelji su olupinu i tijela žrtava pronašli tek u četvrtak navečer u gustoj džungli nenaseljenog dijela otoka.

Traje opsežna istraga

Indonezijsko ministarstvo prometa još uvijek ne zna uzrok nesreće te istražuje okolnosti događaja.

Padovi manjih zrakoplova i helikoptera relativno su česti u tom području. Slična tragedija dogodila se u rujnu prošle godine u pokrajini Južni Kalimantan, kada je u padu helikoptera također poginulo osam osoba.

U siječnju ove godine u planinama se dogodio pad malog zrakoplova u kojem je život izgubilo deset ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za avionesreća analizira pad aviona u Indiji: 'Jedna stvar u istrazi je ključna'