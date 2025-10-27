Opsadno stanje na ulicama Podgorice: Muškarac izboden nožem, priveli čak 45 Turaka!

Stanovnici podgoričkog naselja Zabjelo okupili su se u nedjelju navečer kako bi prosvjedovali nakon što je grupa državljana Turske, noć ranije, napala i nožem ranila jednog njihovog sugrađanina.

Istodobno je crnogorska policija provodila racije i privela 45 turskih državljana.

Policija je zasad identificirala i privela dvojicu turskih državljana koji se dovode u vezu sa sinoćnjim ranjavanjem Podgoričanina M. J. upotrebom hladnog oružja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zadobio sedam ubodnih rana nožem

Kako su prenijeli mediji u Podgorici, grupa turskih državljana sinoć je napala skupinu Podgoričana, a jedan od mladića iz Podgorice zadobio je sedam ubodnih rana nožem.

U službenom priopćenju crnogorske policije navedeno je da je sinoć, pola sata nakon ponoći, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj je sudjelovalo više osoba, a u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede u predjelu prsa i ruku.

"Uzimajući u obzir događaje s elementima nasilja u posljednja 24 sata, u kojima su sudjelovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriju Podgorice, te izazivanje incidenata na više lokacija, službenici Regionalnog centra sigurnosti ‘Centar’, Sektora granične policije i Regionalnog centra granične policije ‘Centar’ provode koordinirane aktivnosti na teritoriju Podgorice, u okviru kojih je privedeno oko 45 osoba – turskih državljana“, navodi se u priopćenju.

Montenegrin police detained 45 Turkish nationals



Three Turkish men stabbed a #Montenegrin man in the capital city of #Podgorica.



pic.twitter.com/57pEQGmRXE https://t.co/72XNCalRu4

After the #Zabjelo incident, where a citizen was assaulted & stabbed for defending a woman from… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 27, 2025

Opsadno stanje na ulicama

Dodaje se da će crnogorska policija u daljnjem postupku procijeniti razloge njihova boravka, opravdanost i zakonitost boravka, kao i elemente nasilja do kojih je došlo tijekom njihova boravka, nakon čega će uslijediti represivne mjere te eventualno ukidanje boravka i protjerivanje stranaca iz Crne Gore.

Crnogorski mediji izvijestili su ranije danas da je opsadno stanje vladalo u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje su se provodile racije, dok su se s druge strane, revoltirani sinoćnjim činom nasilja, okupili brojni stanovnici toga naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.

Na terenu je bio veliki broj policajaca i inspektora, a kontrolirano je više lokacija u tom dijelu glavnog grada Crne Gore.

Vlada najavila prve poteze

Mediji su također objavili da su se trojica turskih državljana čak zabarikadirala u jednom kasinu, nakon što je, prema riječima očevidaca, skupina mještana pokušala fizički obračun s njima. Policija ih je, nakon što ih je izvela iz kasina, privela dvojicu, a sumnja se da je jedan od njih umiješan u sinoćnji napad.

Spajić: Crna Gora sutra privremeno ukida bezvizni režim za državljane Turske

Crnogorski premijer Milojko Spajić priopćio je večeras da će Vlada u sutra, po hitnom postupku, donijeti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

"U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom ćemo razdoblju inicirati intenzivne razgovore s Republikom Turskom kako bismo, u duhu dobre suradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu“, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Iz crnogorskog Ministarstva unutarnjih poslova ranije je priopćeno da 13.308 državljana Turske ima dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad u Crnoj Gori, dok 87 osoba iz te države ima odobren stalni boravak.

Prema popisu iz 2023. godine Crna Gora ima nešto više od 623.500 stanovnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Bacali djecu kroz prozor, pucali po susjedima i držali mrtvu sestru u škrinji. Direkt o kaznama najnotornijih hrvatskih ubojica