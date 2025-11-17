Opasni metali, lažni popusti i milijarde paketa: Shein i Temu u najvećem skandalu dosad

Kada je kineska maloprodajna firma brze mode Shein prošli tjedan otvorila svoj prvi butik pojavile su se mase kupaca i prosvjednici.

Fizička trgovina unutar robne kuće BHV Marais u središtu Pariza pogodila je u živac, i to ne samo zato što se nalazi u domu visoke mode. Bio je to odgovor ljubavi i mržnje na društvo kakav se vidi u mnogim drugim područjima.

Shein, kojeg se često stavlja u istu kategoriju s Temu online platformom koja omogućuje proizvođačima da prodaju puno više od samo mode izravno kupcima, je kritiziran za krivotvorine, agresivni marketing, loše uvjete rada i nesigurne proizvode. Unatoč tomu, mnogi potrošači su zadovoljni što postoji više opcija kupovine po povoljnim cijenama.

Izuzeće od carina

Iako su ove dvije kompanije drugačije i imaju drugačije modele poslovanja, ishod je često isti – velike količine jeftinih kineskih dobara i prigodna ambalaža. Osim neobično niskih cijena, još jedan faktor koji je išao u prilog ovim tvrtkama jest izuzeće Europske unije od carinskih pristojbi za pakete u vrijednosti manjoj od 150 eura (174 dolara), piše Deutsche Welle.

Sjedinjene Američke Države su imale sličnu "rupu u zakonu" za pakete čija vrijednost nije prelazila 800 dolara (691 EUR), no promijenile su svoja pravila, što je dovelo do smanjenja pošiljki.

Europska unija je u završnoj fazi donošenja sličnog pravila kako bi zatvorila vlastitu "rupu u zakonu za male vrijednosti", iako ono možda neće stupiti na snagu do 2028. godine.

Održivost e-trgovine

U prvoj polovini 2025., Temu je mjesečno u prosjeku imao 115 milijuna aktivnih korisnika u EU, a Shein je imao 145, kako oni navode. Za obje platforme radi se o porastu od 12 % u odnosu na prošlih šest mjeseci.

Jedna od najvećih briga oko ovih kineskih platformi e-trgovine jest održivost. Većina proizvoda kupljenih preko njihovih platformi su kupcima poslani izravno od proizvođača iz Kine. Pojedinačno pakirani proizvodi brzo se šalju zrakoplovom i preplavljuju carinske vlasti te se često ne mogu vratiti.

Grupe koje brinu o okolišu su izrazile zabrinutost količinom tekstilnog otpada čiji je uzrok brza moda, otpadom od plastične i kartonske ambalaže i štetnim emisijama zrakoplova koji dostavljaju pakete diljem svijeta. Brojevi su zaista veliki.

Tsunami malih paketa

U 2024. je u EU uvezeno oko 4,6 milijardi proizvoda niske vrijednosti, navodi izvješće koje je objavila izvršna komisija EU u veljači. Radi se o dvostrukom povećanju u odnosu na 2023., i više od trostruko većeg u 2022. godini.

Od dnevnih 12 milijuna paketa, 91 % ih je iz Kine. Nisu svi paketi naručeni preko Temua ili Sheina, ali oni zajedno čine veliki udio ukupnog broja.

"Europa je preplavljena tsunamijem malih paketa iz Kine i tomu se ne nazire kraj", rekao je glavni direktor briselske Europske organizacije potrošača (BEUC), Agustin Reyna za DW.

Ispod EU standarda

Osim problema s održivosti, nadzornici zaštite potrošača i Europska Komisija opetovano upozoravaju na nesigurne proizvode koji ne zadovoljavaju EU standarde.

Nove rezultate testiranja proizvoda je 30. listopada objavila je neovisna organizacija iz Berlina, Stiftung Warentest, a rezultati potvrđuju ono čega su se mnogi bojali.

Testiranja su provedena s grupama iz Belgije i Danske. Zajedno su ispitivali ogrlice, USB punjače i igračke za bebe. Od 162 proizvoda kupljenih s Temua i Sheina, 110 ih nije zadovoljilo EU standarde, a preko četvrtinu ih je bilo potencijalno opasno. Neki proizvodi su sadržavali visoke razine formaldehida ili teških metala poput kadmija, a neki USB punjači su se pregrijavali.

Lažni popusti

Europska organizacija potrošača smatra da zanemarivanje sigurnosnih regulacija dovodi do nepravednog tržišnog natjecanja jer neke kompanije prodaju proizvode koji ne zadovoljavaju europske sigurnosne standarde, dok se domaće kompanije njih moraju pridržavati.

Europska komisija je u svibnju obavijestila Shein o praksama na njihovoj platformi koje krše EU zakon o zaštiti potrošača. Neke od žalbi su: lažni popusti, vršenje pritiska nad potrošačima da izvrše kupnju, lažno navodeće informacije o pravima potrošača, obmanjujući natpisi na proizvodima i lažno navodeće tvrdnje o održivosti.

Komisija je u srpnju preliminarno utvrdila da je Temu prekršio svoje obveze prema Zakonu o digitalnim uslugama jer nije dovoljno poduzeo da spriječi prodaju ilegalnih proizvoda. Daljnje istraga je u tijeku i mogla bi dovesti do velike novčane kazne.

Milijunske kazne

U listopadu je njemački Savezni ured za zaštitu tržišnog natjecanja, pokrenuo postupak protiv Temua. Nastoji utvrditi utječe li platforma na formiranje cijena na njemačkom internetskom tržištu, uključujući određivanje konačnih prodajnih cijena.

Shein je u kolovozu dobio kaznu od milijun eura od strane talijanskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja zbog korištenja zavaravajućih tvrdnji o okolišu.

U srpnju je kažnjen u iznosu od 40 milijuna eura od strane francuske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zbog zavaravajućih popusta i tvrdnji o okolišu. Time ukupni francuski novčani iznosi kazni za ovu tvrtku ove godine dosežu 191 milijun eura.

Što ih može zaustaviti?

Francuska je otišla korak dalje i radi na novim regulacijama za kompanije brze mode poput Sheina i Temua. Ako se odobre, njihovi oglasi u Francuskoj će biti zabranjeni, bit će primorani izvještavati o okolišnim utjecajima njihovih proizvoda i platiti naknadu u iznosu do 10 eura za svaki kupljeni artikl.

Velike kazne i više regulacija će možda usporiti kineske e-trgovinske gigante, ali ih neće zaustaviti. "Europa treba djelovati zajedno kako bi se Temu i Shein držali odgovornima", kaže Agustin Reyna. "Trebamo jasne odgovornosti i posljedice koje će ih odbijati od kršenja naših pravila".

Kako bi se ovaj cilj ostvario, EU treba ambiciozne carinske reforme i nadzor tržišta. No, ako EU dozvoli da paketi u vrijednosti manjoj od 150 EUR budu oslobođeni od carine do 2028. godine, tvrtke će i dalje iskorištavati tu prazninu u zakonu, a europski kupci će vjerojatno nastaviti kupovati.

