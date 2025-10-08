Omiljena aplikacija dilera upravo je postala najsigurnija za dopisivanje

Aplikacija Signal najavila je uvođenje nove kriptografske zaštite pod nazivom SPQR (odnosno Sparse Post-Quantum Ratchet) s ciljem osiguravanja potpune sigurnosti svoje komunikacijske platforme pred sadašnjim i budućim prijetnjama koje donose umjetna inteligencija i nova generacija kvantnih računala.

Ključna ideja ove nadogradnje je proširenje postojećeg sigurnosnog mehanizma poznatog kao Double Ratchet – koji omogućuje da svaka poruka ima svoj jedinstveni digitalni ključ, čime se osigurava visoka razina privatnosti – novim post-kvantnim tehnikama, stvarajući tako sustav Triple Ratchet. U toj kombinaciji Signal spaja klasične metode enkripcije temeljene na eliptičkim krivuljama s novim post-kvantnim mehanizmima kapsuliranja ključeva (KEM). To znači da, čak i ako umjetna inteligencija ili kvantna računala u budućnosti uspiju probiti jednu od zaštita, druga će i dalje biti dovoljna da očuva sigurnost komunikacije.

Kako funkcionira?

Sustav je razvijen u suradnji s organizacijom PQShield, japanskim AIST institutom i istraživačima s njujorškog sveučilišta, a njegov je dizajn dodatno ojačan formalnom verifikacijom korištenjem alata ProVerify, što znači da su protokoli matematički dokazani protiv različitih vrsta napada. Implementacija enkripcije izrađena je u programskom jeziku Rust i testirana tako da osigura robusnost i pouzdanost u stvarnim uvjetima.

Nedavno je tehnološki svijet potresla i kontroverza vezana uz sumnje da je osnivač druge vrlo popularne aplikacije za razmjenu poruka – Telegrama – Pavel Durov, predao enkripcijske ključeve francuskim vlastima. Telegram je, kao i Signal, poznat po svom snažnom naglasku na privatnosti i enkripciji, no nedavno se našao pod međunarodnim pritiskom nakon što je njegov osnivač uhićen u Francuskoj 2024. godine pod optužbama da je platforma korištena za pranje novca, trgovinu drogom i distribuciju zabranjenog sadržaja od strane korisnika. Iako je Durov ubrzo pušten uz jamčevinu i zabranu napuštanja Francuske, špekulacije da je možda bio prisiljen predati enkripcijske ključeve izazvale su zabrinutost među korisnicima i stručnjacima, te uzburkale francusku i europsku političku scenu.

Zagovornici teorije o predaji ključeva pozivaju se na francusku pravnu praksu prema kojoj država ima pravo tražiti suradnju od tvrtki čije se usluge koriste u kriminalnim radnjama. Međunarodni mediji navodili su kako su francuske istražne vlasti zahtijevale od Telegrama tehničku pomoć u praćenju komunikacije određenih korisnika, dok su neki francuski politički komentatori isticali da Pariz želi jasno poručiti kako nijedna platforma – pa ni ona koja se predstavlja kao bastion privatnosti – ne može biti iznad europskih i nacionalnih zakona.

Kompromitirana enkripcija?

Takva su tumačenja brzo dobila podršku kritičara enkripcije, koji smatraju da "potpuna privatnost" na internetu otvara prostor za zloupotrebe i djelovanje kriminalnih mreža.

S druge strane, sam Durov je više puta javno odbacio optužbe da je ikada predao enkripcijske ključeve ili omogućio tzv. backdoor pristup aplikaciji ili korisničkom sadržaju. Tvrdi i da Telegram odgovara isključivo na zakonske zahtjeve koji se odnose na javno dostupne podatke ili meta-podatke, dok princip privatnosti i šifriranja ostaje nepovrediv. Francuske vlasti također negiraju da su od njega tražile ili primile enkripcijske ključeve, naglašavajući da se istraga odnosi isključivo na konkretne kriminalne slučajeve, a ne na masovni nadzor korisnika.

Do danas nije iznesen nijedan javni dokaz koji bi potvrdio da je enkripcija aplikacije kompromitirana, a brojni stručnjaci za kibernetičku sigurnost ističu kako bi takav potez, ako bi se i dogodio, ostavio tragove koje bi stručnjaci lako mogli prepoznati.

