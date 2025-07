Oluje i požari poharali Europu, stižu horor snimke iz Portugala: 'Nijedna zemlja nije sigurna'

Europa se i ovog ljeta suočava s razornim toplinskim valom koji paralizira svakodnevicu, stvara opasnost za zdravlje i potiče strah od novih katastrofa. Najteže je pogođen Pirinejski poluotok, gdje temperature dosežu i do 42 stupnja Celzijeva, a Portugal se trenutačno nalazi u epicentru meteorološkog kaosa.

Ekstremna vrućina nije donijela samo žege već i nepredvidive vremenske ekstreme. Unutrašnjost Portugala bilježi snažne grmljavinske oluje, iznenadne pljuskove i tuču, dok je obala pogođena rijetkom, gotovo nadrealnom pojavom – tzv. valjajućim oblakom, javlja Euronews.

Ova meteorološka formacija cjevastog oblika i horizontalnog gibanja iznenadila je stotine kupača, stvarajući dojam da se prema obali valja golemi tsunami. Iako vizualno impresivan i zastrašujući, fenomen nema nikakve veze s pravim morskim valovima, već je rezultat sudara različitih zračnih masa i morskog povjetarca.

Uz neobične oblake stigli su i jaki udari vjetra koji su uznemirili turiste na portugalskim plažama. Lokalni mediji i Europska meteorološka služba upozoravaju kako bi se ovakvi događaji mogli sve češće ponavljati zbog klimatskih promjena.

A massive roll cloud, resembling a giant wave, stunned beachgoers in Póvoa do Varzim and Figueira da Foz, Portugal, on June 29. The rare phenomenon brought strong winds and dramatic skies along the coast. #RollCloud #Portugal pic.twitter.com/8cfj5HC4bQ