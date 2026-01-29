Oluja poharala omiljene destinacije Hrvata, poginulo petero ljudi: 'Ostanite u kućama!'

Oluja Kristin pogodila je ortugal i Španjolsku odnijevši najmanje pet života, a zbog snažnog vjetra, nanosa snijega i kiše zatvoreni su deseci cesta i škola, izvijestile su u četvrtak vlasti dviju zemalja s Pirenejskog poluotoka.

U Portugalu, na koji se oluja obrušila u noću s utorka na srijedu, poginulo je pet osoba od čega četiri blizu grada Leirije u središnjem dijelu zemlje.

A minha solidariedade com as vitimas da tempestade Kristin em Portugal, que vitimou 5 pessoas.

As imagens de destruição um pouco pelo país são impressionantes pela violência deste ciclone bomba.

Para as famílias atingidas pela destruição, os meus sentimentos e solidariedade. pic.twitter.com/lyyJ4S0yA1 — Tunafish (@tunafish_97) January 28, 2026

"Zadržite mirnoću, ostanite u kućama i ne vozite ulicama", rekao je u javnom obraćanju zapovjednik lokalne policije Domingos Urbano Antunes.

Na području Leirije zabilježen je udar vjetra od 176 kilometara na sat pa je zatvoreno više škola. Vjetar je nanio i materijalnu štetu, a 573.000 kućanstava je bez struje, izvijestio je distributer E-Redes.

Na obali je upaljen crveni alarm zbog pobješnjelog mora.

🇵🇹🇪🇸⚡️ Tempestade Kristin mata ao menos três pessoas em Portugal e avança sobre a Espanha



Temporal com ventos de até 150 km/h derrubou árvores, causou apagões para mais de 800 mil pessoas e levou autoridades espanholas a emitir alertas máximos.



Detalhes👉https://t.co/NmvGH59Ejf pic.twitter.com/FyMCKDOvfx — RT Brasil (@rtnoticias_br) January 29, 2026

Upaljenji alarmi za opasnost

Snijeg i kiša pogodili su u četvrtak 71 cestu u susjednoj Španjolskoj, od kojih je 19 potpuno zatvoreno za promet.

Alarm za opasnost upaljen je u 12 od ukupno 17 autonomnih pokrajina, a među posebno ugroženima su južne Andaluzija i Murcija te sjeverne Galicija i Asturija.

U Andaluziji je u posljednja dva dana zabilježeno 2505 incidenata, ali bez žrtava.

"Niti jedan od njih nije bio ozbiljan. Najčešće padaju stabla ili predmeti sa zgrada", izjavio je Antonio Sanz, zadužen za hitne slučajeve u regionalnoj vladi. Pozvao je stanovnike Andaluzije, gdje živi 8,5 milijuna stanovnika, na oprez.

Prošli tjedan su kiša i snijeg otežali promet u Kataloniji, na sjeveroistoku Španjolske, pri čemu je došlo do odrona stijene i zaštitnog zida na tračnice što je dovelo do dviju željezničkih nesreća. Prigradski vlakovi nisu vozili nekoliko dana.

