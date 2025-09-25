Ogromno poniženje za Bidena: Pogledajte što je Trump objesio na zid umjesto njegovog portreta

Bijela kuća u blizini Ovalnog ureda predstavila je "Predsjedničku stazu slavnih" s uokvirenim portretima bivših predsjednika, a veliku pažnju privukla je fotografija na mjestu predviđenom za portret Joea Bidena.

Kako bi se narugao svojem prethodniku, američki predsjednik Donald Trump zamijenio je njegov portret fotografijom automatske olovke. Riječ je inače o uređaju za precizno repliciranje nečijeg potpisa koji se obično koristi za dokumente velikog opsega, a predsjednici su ga ranije upotrebljavali za potpisivanje pisama i proklamacija, piše Reuters.

Trump je ranije tvrdio da je Biden koristio automatsku olovku tijekom potpisivanja važnih dokumenata. U pitanje je doveo mentalnu sposobnost tadašnjeg predsjednika i optužio da su ključne odluke donosili njegovi pomoćnici.

Biden: 'Sam sam donosio odluke'

Biden je tada negirao Trumpove optužbe: "Dopustite mi da budem jasan - donosio sam odluke tijekom svojeg predsjedništva. Donosio sam odluke o pomilovanju, izvršni naredbama, zakonodavstvu i proglasima. Bilo kakva tvrdnja da to nisam učinio je smiješna i neistinita".

Podsjetimo, Trump je prije nekoliko tjedana izjavio da neće sve predsjednike tretirati jednako. Na pitanje o Bidenovom portretu, Trump je poručio: "Stavit ćemo sliku automatske olovke".

Kako funkcionira auto-olovka?

Predsjednici - uključujući Trumpa - već desetljećima koriste automatske olovke. U pitanju su uređaji koji mehanički repliciraju potpis osobe - za potpisivanje dokumenata i korespondencije.

Automatska olovka funkcionira tako da stroj hvata olovku ili neki drugi pribor za pisanje te zatim reproducira potpis nakon što se u stroj "ubaci" uzorak za pisanje. U praksi, to znači da istaknuti ljudi poput slavnih osoba ili političara mogu svakodnevno potpisati na stotine dokumenata, a da nisu izravno uključeni ili čak prisutni u prostoriji.

Harry Melkonian, odvjetnik i počasni suradnik Centra za studije Sjedinjenih Država, za ABC je objasnio da nije moguće utvrditi je li dokument potpisan automatskom olovkom. "To je lijep, uredan, autentičan potpis", objasnio je.

Razlog zbog kojeg Trump auto-olovku toliko često spominje kada je u pitanju Joe Biden je sljedeći:

Biden je na kraju svog mandata izdao "preventivno pomilovanje" kako bi zaštitio zakonodavce i osoblje od bilo kakve odmazde od strane Trumpa, a u slučaju koji se protiv njega vodio zbog nemira na Kapitolu, do koji je došlo nakon što je Trump izgubio na prethodnim američkim predsjedničkim izborima. Trump tvrdi da su pomilovanja odbora Joea Bidena "nevažeća" jer ih je bivši predsjednik potpisao koristeći "autopen". "Drugim riječima, Joe Biden ih nije potpisao, ali, što je još važnije, nije znao ništa o njima!" tvrdio je Trump.

Trump je - posebno u prvim tjednima svog novog mandata - radio upravo suprotno: svaki dokument potpisivao je vlastoručno, svojim prepoznatljivim flomasterom. I dok su neki od tih dokumenata doista imali težinu, bilo je i nekih - poput dokumenta kojim se vraća uporaba plastičnih slamki - u kojima doista nije bilo potrebe za medijskom pompom koja prati potpisivanje svakog Trumpovog dokumenta. Vjerojatno je tom gestom želio poručiti da je tema Bidenove autoolovke u slučaju pomilovanja nešto što ne namjerava samo tako pustiti da padne u zaborav.

Kako god bilo, prvi predsjednik koji je automatsku olovku upotrijebio za potpisivanje važnog dokumenta, bio je Barack Obama koji je "autopen" upotrijebio u svibnju 2011., kada je potpisao proširenje Patriot Acta. Obama je, naime, bio u Francuskoj službenim poslom i, kako je vrijeme isteka zakona bilo naknap, odobrio je korištenje autoolovke.

Što kaže zakon?

Zanimljivo, ne postoje. U dopisu Ministarstva pravosuđa iz 2005. stoji da predsjednik ne mora fizički potpisati zakon da bi postao zakon. Ustav također ne precizira da pomilovanja moraju biti u pisanom obliku, a potpisi automatskom olovkom su se prije koristili za značajne radnje predsjednika. O tome moraju li pomilovanja biti u pisanom obliku, američki prizivni sud za četvrti krug rekao je da "prost jezik Ustava ne nameće takva ograničenja".

U međuvremenu, smjernice državnog odvjetnika o pomilovanju, izdane 1929. godine, kažu da "niti Ustav niti bilo koji statut ne propisuju metodu kojom se pomilovanje izvršne vlasti može izvršavati ili dokazivati". Trump, koji često potpisuje izvršne naloge pred kamerom koristeći svoj zaštitni znak, rekao je da bi se automatske olovke trebale koristiti samo za "vrlo nevažne papire".

"Možemo ga upotrijebiti kao primjer da nekoj mladoj osobi pošaljemo pismo jer je lijepo", rekao je jednom prilikom novinarima u zrakoplovu Air Force One. "Ali potpisivati ​​pomilovanja i sve ono što je on potpisao autoolovkom je sramotno."

