Kamera ulovila jezivi trenutak! Odron zatrpao auto u vožnji, vozač čudom preživio

Kamera u vozilu ulovila je trenutak kada je automobil u pokretu progutalo klizište u turskom obalnom gradu. Snimka prikazuje zemlju i kamenje kako iznenada padaju s litice na cestu u okrugu Aydincik, piše The Sun. Gomila krhotina prekriva automobil u samo nekoliko sekundi. Čini se kao da se automobil izvrtio, a na kraju se vidi razbijeno vjetrobransko staklo. Vozač Okan (44) nije imao priliku skrenuti i izbjeći prijetnju.

Vidi se kako gubi kontrolu nad volanom, jer je njegov automobil u potpunosti zatrpan masom zemlje koja pada s padine. Kada su hitne službe stigle na mjesto događaja, morale su iskopati automobil kako bi ga spasile.

Okan je čudom zadobio lakše ozljede i prevezen je u bolnicu na liječenje, izvijestili su lokalni mediji. Njegovo stanje nije bilo opasno po život. Incident se dogodio u subotu nakon obilnih kiša u regiji. Cesta je bila zatvorena za promet u oba smjera dok su ekipe čistile ruševine. Turske vlasti upozorile su vozače da budu oprezni zbog daljnjih klizišta i pozvale ih da izbjegavaju tu rutu. Do toga dolazi u trenutku kada je veći dio Europe opustošen upornim obilnim kišama koje su uzrokovale teška klizišta.

