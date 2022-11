Zviždač unutar ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) nazvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina narcisom u elektroničkoj poruci koju je podijelio s Newsweekom.

Email od 5. ožujka oslikava kako neki u FSB-u gledaju na ruskog čelnika. To je druga pošiljka koju je agent, nazvan Wind of Change, poslao Vladimiru Osečkinu, ruskom aktivistu za ljudska prava koji vodi antikorupcijsku web stranicu Gulagu.net, a sada je u egzilu u Francuskoj.

Agent FSB-a piše redovite obavijesti Osečkinu, otkrivajući bijes i nezadovoljstvo unutar službe zbog rata koji je započeo kada je Putin naredio invaziju na Ukrajinu 24. veljače.

Igor Suško, izvršni direktor Wind of Change Research Group, neprofitne organizacije sa sjedištem u Washingtonu, prevodi korespondenciju s ruskog na engleski otkako je počela. Sve je elektroničke poruke u cijelosti podijelio s Newsweekom.

Nezaboravno pravilo

Prvo pismo zviždača, napisano 4. ožujka, analizirao je Christo Grozev, stručnjak za FSB. Rekao je 6. ožujka da ga je pokazao "dvojici stvarnih (sadašnjih ili bivših) kontakata FSB-a" koji nisu nimalo sumnjali da ga je "napisao kolega."

"Evo slike vezano za Putina i FSB", započeo je Wind of Change u emailu od 5. ožujka. "S jedne strane, podržavaju ga i poštuju, ali ako malo dublje zagrebete, to je kolektivni osjećaj za sliku, zahvaljujući kojoj FSB ima moć kakvu zaista ima."

U FSB-u postoji "jedno nezaboravno pravilo", napisao je agent.

"Većini se ovo pravilo čak čini prilično prirodnim i uzima se zdravo za gotovo - kritizirati Putinov imidž znači izdati vlastite interese."

Putinova narcisoidnost

Wind of Change rekao je da, iako osobno nemaju kontakt s ruskim čelnikom, ako bi ga procijenili kao potencijalnog novaka FSB-a i izradili "situacijski profil", dali bi četiri ključna zapažanja.

"Narcisoidni poremećaji, vjerojatno uzrokovani kompleksima koji sežu još iz djetinjstva, metode su za njihovo prevladavanje", napisao je zviždač.

Putina su u više navrata identificirali kao narcisa. Pokojni Zbigniew Brzezinski, savjetnik za nacionalnu sigurnost Jimmyja Cartera, optužio je ruskog čelnika za "narcisoidnu megalomaniju", dok je bivši iranski predsjednik Mahmoud Ahmadinejad nazvao Putina "tiranskim narcisom". Financial Times je Olimpijske igre u Sočiju nazvao "Putinovom samopočasti".

The Wind of Change nastavio je rekavši da će Putinovo "odbacivanje obiteljskog života" također biti uključeno u hipotetski FSB-ov profil zapošljavanja.

"Nema informacija o njegovim roditeljima, ni o njegovoj djeci i njegovog osobnog života. To zahtijeva psihološke kompenzacijske mehanizme u potrazi za bliskim odnosima", napisali su.

Agent je sugerirao da su takvi profili ličnosti "skloni 'unakrsnoj dominaciji' u vezama".

Okružuje se ljudima kojih se u djetinjstvu bojao

Ruski vođa pokušava se okružiti tipom ljudi kojih se u djetinjstvu bojao ili ih je poštovao, a nad kojima sada ima moć.

FSB-ov zviždač sugerirao je da Putin ima "najjači psihološki otpor osobne odgovornosti za teške odluke".

"To je rezultat 'narcisoidnih poremećaja', ali to također dovodi do mehanizma za poricanje vlastite odgovornosti za krivnju čak i prema njemu samom", nastavili su.

"Gotovo s apsolutnom sigurnošću možemo reći sljedeće: Putin je nesposoban odbiti s opravdanjem ponudu iz svog najbližeg okruženja. To također navodi na zaključak da on nikome ništa ne jamči govoreći 'da', jer jamstvo je preuzeti odgovornost."

Agent tvrdi da će Putin sigurno pristati ako mu ponudu da netko iz njegova najbližeg kruga. Dodali su: "Psihološki, on neće imati nikakvih proturječja s 'pristajanjem' na međusobno isključive prijedloge - 'sami ste krivi ako niste uspjeli'".