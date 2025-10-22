Odmazda Storm Shadowima! Ukrajinci razorili srce ruske vojne industrije, Rusi zasuli Kijev raketama

Eksplozije su potresle Kijev i druge ukrajinske gradove tijekom noći 22. listopada, dok je Rusija pokrenula veliki zračni napad na Ukrajinu.

Napad se dogodio ubrzo nakon što je Ukrajina lansirala rakete Storm Shadow u masovnom napadu na Rusiju, prema Glavnom stožeru. Napad je navodno pogodio ruski kemijski pogon Brjansk, koji proizvodi ključne komponente za ruske rakete, objavio je Kyiv Independent.

Eksplozije su se čule u gradu oko 1.10 ujutro po lokalnom vremenu, nedugo nakon što je Zračne snage izdalo upozorenje na balistički projektil, prema novinarima Kyiv Independenta na terenu. Još nekoliko eksplozija odjeknulo je otprilike 30 minuta kasnije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NIGHT OF TERROR!

All night long, katsap terrorists attacked Kyiv with strike drones and ballistic missiles, and the attack continues. The Left Bank of Kyiv, where I live, was especially attacked, so powerful explosions!

🤬🤬🤬🫡🐱🇺🇦

The electricity is still there... pic.twitter.com/SAkAHj87qL — CO "Sergeant Kit"/ГО "Сержант Кіт" (@sergeantkit) October 22, 2025

Eksplozije su također zabilježene u Dnjepru, Zaporižju i lučkom gradu Izmailu.

Jedinice protuzračne obrane rade na odbijanju napada na Kijev, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U gradu je izbio najmanje jedan požar, a liječnici su poslani na mjesta napada. Gradonačelnik je također izvijestio o požarima vozila i oštećenjima prozora i dvorišta nekih stambenih zgrada.

U kijevskom Dniprovskom okrugu izbio je požar na 8. i 9. katu visoke zgrade kao posljedica napada dronom, prema riječima Tymura Tkačenka, načelnika Vojne uprave grada Kijeva.

"Požar je izbio na 8. i 9. katu visoke zgrade u Dniprovskom okrugu nakon neprijateljskog napada", napisao je Tkačenko na Telegramu.

Kasnije je objavio da su u napadu poginule dvije osobe.

Napad balističkim raketama

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je požar u neboderu Dnjeprovski stavljen pod kontrolu, dodajući da su hitne službe spasile deset osoba iz zgrade.

Opseg napada, za koji je Kličko rekao da je izveden balističkim projektilima, kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila.

U okolici Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posljedica ruskog napada, pri čemu je ozlijeđena starija žena, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu.

Rusija od početka svoje sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine dosljedno napada ukrajinske energetske objekte, tvrdeći da su oni legitimne vojne mete u ratu.

Napad u utorak ubio je četiri osobe i ostavio stotine tisuća ljudi bez električne energije, a mnoge i bez vode, u onome što je Kijev opisao kao najnoviji pokušaj Moskve da uništi ukrajinski energetski sustav uoči zime.

Žestok napad Storm Shadowima na Rusiju

Prije noćašnjeg napada, ukrajinske snage izvele su 21. listopada veliki napad raketama Storm Shadow na Rusiju, pogodivši kemijski pogon Brjansk, izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, objavio je Kyiv Independent.

Targets Struck in Ukraine’s 🇺🇦 large-scale missile strike on October 21st



1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs



2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones



3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025

"Izveden je masovni kombinirani raketni i zračni napad, uključujući korištenje raketa Storm Shadow lansiranih iz zraka, koje su uspješno probile ruski sustav protuzračne obrane", priopćio je Glavni stožer.

Operaciju su zajednički izvele ukrajinske zračne snage u koordinaciji s mornaricom, kopnenim snagama i drugim vojnim jedinicama.

Ukraine hit Bryansk chemical plant using storm shadow missiles. That’s where Russians used to make their missiles.



According to early reports, it’s been completely destroyed! 🔥 pic.twitter.com/eNgfZfJYhX — Victoria (@victoriaslog) October 21, 2025

Napad je pogodio kemijski pogon Brjansk u ruskoj Brjanskoj oblasti, priopćio je Glavni stožer. Posljedice udara još se procjenjuju.

Brjanska kemijska tvornica proizvodi barut, eksploziv i komponente raketnog goriva koje Rusija koristi u streljivu i projektilima lansiranim protiv Ukrajine. Glavni stožer opisao je tvornicu kao "ključni objekt" u ruskom vojno-industrijskom kompleksu.

Ujedinjeno Kraljevstvo je uvrstilo Brjanski kemijski pogon u svoj paket sankcija protiv Rusije od 12. rujna. Tvornicu su sankcionirale i SAD.

POGLEDAJTE VIDEO Grdosija ispred splitske luke: Članovi posade otkrili što planiraju raditi u gradu