Odlazi zaštitno lice moćnog Applea: Evo što mu najviše zamjeraju i tko će ga zamijeniti

Apple je imenovao Johna Ternusa za novog glavnog izvršnog direktora koji će zamijeniti Tima Cooka koji odlazi s mjesta direktora tehnološkog diva nakon 15 godina, piše BBC.

Ternus, trenutni šef odjela za hardverski inženjering, u Appleu radi već 25 godina, a dužnost će preuzeti 1. rujna dok će Cook postati izvršni predsjednik.

'Privilegija života'

Cook je glavni izvršni direktor Applea od 2011., nakon što je suosnivač Steve Jobs dao ostavku iz zdravstvenih razloga, neposredno prije svoje smrti. Ostat će glavni izvršni direktor do kraja ljeta kako bi surađivao s Ternusom na tranziciji. Nakon toga, pomagat će "u određenim aspektima tvrtke, uključujući suradnju s kreatorima politika diljem svijeta".

Cookova odluka da se povuče s mjesta glavnog izvršnog direktora uslijedila je nakon višemjesečnih nagađanja da Apple - koji je upravo proslavio 50. obljetnicu - traži nasljednika.

Posao je opisao kao "najveću privilegiju svog života" i tijekom svog mandata doveo je tvrtku do toga da postane jedna od najvrjednijih na svijetu. Apple je 2018. godine postao prva javna tvrtka čija je vrijednost procijenjena na bilijun dolara. Sada vrijedi 4 bilijuna dolara.

Vizionar s umom inženjera

Cook je Ternusa opisao kao "vizionarskog" rukovoditelja s "umom inženjera, dušom inovatora i srcem koje vodi s integritetom i čašću". "On je bez sumnje prava osoba koja će voditi Apple u budućnost", dodao je Cook.

Ternus se prošle godine pojavio kao favorit za Cookovu zamjenu, nakon što je tvrtku napustio još jedan dugogodišnji rukovoditelj, glavni operativni direktor Jeff Williams.

Tijekom svog četvrt stoljeća u Appleu, Ternus je radio na gotovo svakom većem proizvodu koji je tvrtka izdala, uključujući svaku generaciju iPada, mnoge generacije iPhonea te lansiranje AirPodsa i Apple Watcha. Također je nadgledao prijelaz procesora za Mac računala s Intela na Appleov vlastiti silicij.

U izjavi u ponedjeljak, Cooka je nazvao svojim "mentorom". "Ispunjen sam optimizmom u pogledu onoga što možemo postići u godinama koje dolaze", rekao je Ternus.

Stabilan, ali statičan

Imenovanje lidera koji dolazi iz područja proizvoda i hardvera moglo bi omogućiti Appleu da se izvuče iz stalnih kritika Cookovog mandata - da više nije dovoljno inovativan.

Iako je Cook nadgledao četverostruko povećanje Appleove godišnje dobiti, s ogromnim širenjem prodaje proizvoda diljem svijeta, njegova linija proizvoda ostala je uglavnom statična.

Dipanjan Chatterjee, glavni analitičar u Forresteru, pohvalio je financijsku stabilnost koju je Cook donio Appleu, ali je napomenuo da tvrtki nije dao proizvod poput iPhonea koji bi Ternusu osigurao još 20 godina uspjeha. Rekao je da Apple "i dalje strukturno ovisi o telefonu" dok "traži svoj sljedeći motor rasta".

Imenovanje Ternusa pokazuje da Apple traži "diferencijaciju" u svojim proizvodima, rekao je Chatterjee, dodajući da novi čelnik "mora odoljeti iskušenju inkrementalizma koji je u posljednje vrijeme mučio Apple i izbjeći gravitacijsku privlačnost iPhonea".

Ključna razlika

Ken Segall, koji je bio kreativni direktor Stevea Jobsa više od desetljeća, rekao je za BBC: "Ne mislim da je Tim ikada stvarno promijenio atmosferu operativnog čovjeka. Mislim da kada ljudi govore o razlici između Stevea i Tima, to je u osnovi bilo to - Steve vizionar, Tim operativni čovjek koji je preuzeo sve."

Gil Luria, generalni direktor tvrtke DA Davidson & Co, rekao je da činjenica da je netko toliko usredotočen na hardver na čelu sada pokazuje da će Apple uložiti više energije u nove proizvode, poput sklopivih telefona i nosivih uređaja poput naočala.

Tehnološki div suočio se i s kritikama zbog sporog reagiranja na rastuću potražnju za umjetnom inteligencijom te je na kraju integrirao Googleovu i OpenAI-jevu tehnologiju u svoje operativne sustave.

Nakon objave u ponedjeljak, Sam Altman iz OpenAI-ja napisao je na X-u: "Tim Cook je legenda. Jako sam zahvalan na svemu što je učinio i jako sam zahvalan Appleu."

Čovjek za logistiku i prodajne brojke

Cook nije došao iz hardverske ili proizvodne pozadine kada se pridružio Appleu. Umjesto toga, proveo je mnogo godina kao poslovni operater u tvrtkama poput IBM-a i Compaqa. Bio je tehnološki direktor usmjeren na operacije i ispunjavanje narudžbi, logistiku i prodajne brojke, a manje na smišljanje i lansiranje novih tehnoloških proizvoda - upravo ono po čemu je Jobs bio najpoznatiji i hvaljen.

Jedno od najznačajnijih lansiranja proizvoda tijekom Cookovog vodstva bio je Apple Vision Pro, naočale za virtualnu i proširenu stvarnost koje nisu privukle kupce. Ipak, njegove vještine operativnog rukovoditelja učinit će ga široko zapamćenim kao jednog od najuspješnijih poslovnih lidera.

Timothy Hubbard, profesor na Poslovnom fakultetu Sveučilišta Notre Dame Mendoza, rekao je da je Cookova era Applea pretvorila tvrtku koja je bila "najbolja u usavršavanju, skaliranju i obrani izvanredno moćnog sustava". "Pravo pitanje sada je može li se ta ista organizacija okrenuti prema istraživanju, gdje uspjeh ovisi o brzini, neizvjesnosti i većoj spremnosti na eksperimentiranje“, rekao je.

Velika očekivanja od novog šefa

Appleova očita nevoljkost da se izravno upusti u proizvode i usluge umjetne inteligencije izdvojila ga je od drugih poput Googlea, Microsofta i Mete, koji troše stotine milijardi dolara godišnje kako bi napredovali u ovom području. S novim šefom, Apple bi mogao pokazati svoj strateški interes za dublju integraciju umjetne inteligencije u svoj hardver, rekao je Hubbard.

„Upravo te snage koje su Apple učinile dominantnim - njihova disciplina, uglađenost i kontrola - mogle bi postati ograničenja ako sljedeće doba nagradi otvorenost i bržu iteraciju“, rekao je. "Ta brza inovacija je mjesto gdje je Apple započeo i možda se tvrtka tamo treba vratiti.“

