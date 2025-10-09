Obrat u nekad obećanoj zemlji za Hrvate? Ovo su svi čekali nekoliko godina

Poslije nekoliko godina stagnacije, Njemačka oprezno predviđa rast u nadolazećim godinama. Vlada tvrdi kako će ovo biti rezultat ulaganja u infrastrukturu i obranu - i ogromnih zaduživanja - da bi se to postiglo, piše Deutsche Welle (DW).

Njemačka vlada je u srijedu (8.10.) povećala prognoze rasta. Ove godine se rast biti tek malo iznad razine stagnacije, prije više izraženog rasta u 2026. Vladina projekcija iz travnja je predvidjela da neće biti rasta u 2025. za najveću ekonomiju Europe, ali najnovija projekcija govori o povećanju na 0.2 % do kraja godine. Prognoza za 2026. se povećala s 1 % na 1.3 %.

"Poslije dvije godine lošije ekonomske situacije, za jesen 2025. se očekuje mali oporavak", poručuju iz Vlade, i dodaju da bi se "do 2025./26. interna ekonomska dinamika trebala ubrzati, podržana financijskim i ekonomskim mjerama."

Rast na temelju državnih investicija

Iako je njemačka industrija usmjerena izvozu tradicionalno bila vitalni motor ekonomije, glavni pokretač rasta u nadolazećim godinama neće biti globalna razmjena, već domaća potražnja. To će se jednim dijelom odraziti već sljedeće godine, a još više 2027. - tu se predviđa 1.4 % rasta.

"Značajni dio rasta u predstojećim godinama bit će rezultat veće stope financiranja od strane države, pogotovo iz posebnih fondova za infrastrukturna ulaganja i povećano ulaganje u obranu", rekla je ministrica gospodarstva i energetike Katherina Reiche predstavljajući projekcije na tiskovnoj konferenciji. Za kritičare je upravo tu najveći problem, jer to znači da se rast u suštini financira kroz povećavanje javnog duga.

Problem s visokom cijenom energenata

Ministrica Reiche je navela i što bi, po njenom mišljenju, trebalo učiniti kako bi se njemačko gospodarstvo ojačalo: "Potrebno je smanjiti cijene energenata, promicati privatne investicije, smanjiti poreze i birokraciju, otvoriti tržišta i omogućiti inovacije".

Njemačka industrija već duže vrijeme ima problem s visokim cijenama energenata, jakim stranim konkurentima i učincima novih carina SAD-a na EU proizvode. Ranije u srijedu su službeni podaci pokazali oštar pad industrijske proizvodnje u kolovozu, posebice u automobilskom sektoru koji se natječe s Kinom.

