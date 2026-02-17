Obračun s TikTokom, Metom i X-om zbog dječje pornografije: 'Ovo mora prestati!'

Španjolska vlada je naredila tužiteljima da istraže digitalne platforme X, Metu i TikTok zbog "stvaranja i širenja dječje pornografije putem umjetne inteligencije", izvijestio je u utorak premijer Pedro Sanchez.

"Ove platforme narušavaju mentalno zdravlje, dostojanstvo i prava naše djece", napisao je na svom X računu.

"Država to ne može dopustiti. Nekažnjivost ovih divova mora prestati", nadodao je.

Sanchez je ranije ovaj mjesec najavio nekoliko mjera usmjerenih na suzbijanje online zlostavljanja i zaštitu djece, što uključuje zabranu pristupa društvenim mrežama osobama mlađima od 16 godina, te pokretanje sudskih postupaka protiv direktora društvenih mreža.

Milijarder i vlasnik X-a Elon Musk odgovorio mu je tada da je "tiranin i izdajica španjolskog naroda“.

Uz tu objavu na društvenoj mreži X stavio je ikonu izmeta.

Na uzor na Australiju

Španjolska se na istragu i ograničenje korištenja mreža odlučila nakon što je Australija u prosincu prva na svijetu zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina.

Europska komisija, izvršno tijelo Europske unije, otvorila je istragu nad Metom, TikTokom i umjetnom inteligencijom Grok.

U utorak je Irska otvorila svoju istragu nad Grokom zbog korištenja osobnih podataka, a koji mogu poslužiti za stvaranje seksualnog sadržaja, uključujući i djece.

Francuska istražuje X zbog generiranja seksualnih "deepfakeova“, odnosno oblika umjetne inteligencije za stvaranje uvjerljivih, ali lažnih videozapisa, slika ili audio zapisa. Portugal je prošli tjedan otpočeo uvođenje ograničenja korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina.

Španjolska ministrica za mlade i djecu Sira Rego u utorak je putem društvene mreže Bluesky istaknula da španjolska lijeva vlada radi još jedan korak u osiguravanju prava djece na društvenim mrežama.

Podsjetila je da su u siječnju zatražili od Državnog odvjetništva da istraži je li X počinio kaznena djela dječje pornografije i ističe da su "danas na sjednici vlade aktivirali Članak 8. Statuta Državnog odvjetništva za istragu velikih platformi“.

