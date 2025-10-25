Obračun u našem susjedstvu: Otrovna atmosfera je posebno mučna

Odavno su prošla vremena u kojima je većina ljudi u Mađarskoj mogla barem na jedan od triju nacionalnih praznika donekle prevladati političke razlike. Mađarski premijer Viktor Orban počeo je još prije mnogo godina da na te dane – koji bi zapravo trebali pripadati cijelom narodu – stigmatizira, vrijeđa i otvoreno napada svoje kritičare. Tako su nacionalni praznici u Mađarskoj danas svaki put iznova prigoda u kojoj se otrovna atmosfera u javnosti osjeća na posebno mučan način, piše Deutsche Welle.

Ovogodišnji 23. listopada nadmašio je sve dosadašnje. Na dan kada se obilježava antikomunistička revolucija iz 1956. godine, koju je Sovjetski Savez krvavo ugušio, u Budimpešti su deseci tisuća pristaša dvaju političkih tabora marširali na dvjema velikim predizbornim manifestacijama – što je utjelovljenje dviju Mađarskih koje će se suočiti na parlamentarnim izborima u travnju sljedeće godine.

Sa strane Viktora Orbana, ovoga 23. listopada radilo se o tome da se svim protivnicima i neistomišljenicima ospori pravo da pripadaju zemlji i naciji. "Tko je Mađar, stoji uz nas", pisalo je na velikom zidu ispred parlamenta, gdje je Orban održao govor. One Mađare koji njega i njegovu stranku Fidesz (Savez mladih demokrata) ne podržavaju, premijer je nazvao "zavedenim ljudima".

Orbanov izazivač Péter Magyar, koji sa svojom strankom TISZA (Poštovanje i sloboda) ima dobre izglede da porazi dugogodišnjeg premijera, trudio se u svom govoru na Trgu heroja u Budimpešti zadržati uglavnom pomirljiv ton. Kada su se među njegovim pristašama začuli uobičajeni povici "Prljavi Fidesz!", brzo je pojačao glas i govorio u mikrofon kako bi nadglasao te parole. Ipak, dobar dio njegova govora bio je posvećen tome da sebe i svoju stranku proglasi pobjednicima na izborima i ujedno najavi radikalne promjene sustava.

Foto: Balint Szentgallay/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Demonstracija snage političkih tabora

Orbanov se skup zvao "Marš mira", a onaj Pétera Magyara "Nacionalni marš". Nezavisni mađarski mediji zato su ovogodišnji 23. listopada od samog početka tretirali kao "meč" i "demonstraciju snage" dvaju političkih tabora, pitajući se: "Tko je bio pobjednik dana – Magyar ili Orban?" ili: "Gdje je bilo više ljudi?"

Javni mediji, koji su zakonom obvezani na uravnoteženo izvještavanje, ali su u stvarnosti lojalni Orbanu, skup oporbene stranke TISZA spomenuli su samo usput. Privatni Orbanovi mediji, kao i obično, širili su propagandu protiv Magyara nazivajući ga "marionetom Bruxellesa" i "ratnim huškačem". Nezavisni stručnjaci procijenili su broj sudionika Fideszova skupa na 85.000 do 90.000, a onoga stranke TISZA na 160.000 do 170.000 ljudi.

Perfidan retorički trik

Mađarska revolucija iz 1956. bila je antikomunistički ustanak koji je ujedno bio otvoreno usmjeren protiv Rusije kao imperije i kolonijalne sile. To se, među ostalim, odražavalo u legendarnom sloganu "Rusi, idite kući!" (Ruszik haza!), koji je 1956. bio ispisivan po zidovima i sovjetskim tenkovima. "Ruszik haza!" bio je 1989./1990. i izborni slogan tada još radikalno-liberalnog Orbana i njegove stranke Fidesz. Sam Orban postao je u lipnju 1989. preko noći poznat kada je u govoru zatražio povlačenje sovjetske vojske iz Mađarske.

Na ovogodišnji 23. listopada, Orban je izveo perfidan retorički manevar: slavio je borbu Mađara za slobodu 1956. kao jedinstvenu, ali nije nijednom riječju spomenuo Moskvu, brutalan sovjetski upad u Mađarsku te godine, niti današnji rat Rusije u Ukrajini. Umjesto toga, optužio je tadašnji svijet da je "ostavio Mađarsku na cjedilu". Istodobno je oklevetao današnju borbu Ukrajine za slobodu, rekavši da Mađarska jedina u Europi stoji "na strani mira". "Bruxelles je odlučio krenuti u rat", tvrdio je Orban. Financijsku potporu Ukrajini od strane EU-a nazvao je "investicijom Bruxellesa". S obzirom na to da Bruxelles, prema njemu, "nema novca", želi ga "izvući iz džepova europskih građana, pa i Mađara".

Prvi put u nekom govoru, Orban je neizravno priznao da u zemlji postoji raspoloženje za promjene. "Postoji mnogo Mađara koji vjeruju da se bore za dobru stvar kada podržavaju Bruxelles i kandidate briselske marionetske vlade", rekao je premijer aludirajući na svog protivnika Pétera Magyara. "Zavedenim ljudima" treba, po njegovim riječima, objasniti da Bruxelles "nije pomoć, nego opasnost".

Magyar kao demokratska verzija Fidesza

Konzervativno nastrojeni Péter Magyar ima talent suprotstaviti Orbanovim i Fideszovim narativima njihovo vlastito oružje – uz dozu populizma, ali bez upadanja u govor mržnje. Tako se, primjerice, kada je riječ o potpori Ukrajini ili migracijama, ne distancira potpuno od Orbanovih stavova, ali ističe njegovu dvostruku igru, ukazujući da premijer huška protiv migranata i promiče etnički čistu Mađarsku, a istodobno u zemlju pušta desetke tisuća neeuropskih radnika.

U cjelini gledano, Magyar na neki način predstavlja demokratsku verziju Fidesza. To se poklapa sa široko raširenim nezadovoljstvom Orbanovim režimom, korupcijskim i luksuznim aferama te zamorom od pretjerane polarizacije koju Orban neprestano potiče.

U svom govoru 23. listopada Magyar je povukao paralelu između 1956. i današnje situacije te obećao da će nakon svoje izborne pobjede – koju je samouvjereno već sada proglasio – provesti potpuni raskid s Orbanovim režimom, ali i s postkomunističkom erom socijalno-liberalnih vlada. U novoj Mađarskoj, rekao je, ono što će se cijeniti bit će "iskrenost, pristojnost, poštovanje i solidarnost" – to će biti Mađarska bez oligarha, zemlja koja se neće okretati prema istoku, nego će ostati u EU-u i NATO-u. Za to posljednje obećanje dobio je najveći pljesak, dok su se iz mase čuli snažni povici "Rusi, idite kući!".

TISZA na vrhu istraživanja javnog mnijenja

Magyar, koji je nekoć i sam bio član Fidesza, zakoračio je na političku scenu Mađarske prije samo godinu i pol dana. Od tada je sebe i svoju stranku TISZA uspio dovesti na vrh istraživanja javnog mnijenja. Neki izborni stručnjaci smatraju čak mogućim da bi njegova stranka mogla osvojiti dvotrećinsku većinu.

Od ljeta je Magyar bio na velikoj, 80-dnevnoj predizbornoj turneji po Mađarskoj. Sada najavljuje da će od 5. studenoga do dana izbora ponovno putovati kroz zemlju. Taj je izborni maraton nazvao "Put prema pobjedi".

Promatrači su skupove koji su održani ovoga četvrtka uglavnom ocijenili kao uspjeh za Magyara i njegovu stranku TISZA. Politolog Gabor Török kaže kako je Orbanov izazivač dokazao da po pitanju mobilizacije masa može parirati Fideszu – što dosad nije pošlo za rukom nijednoj oporbenoj stranci. Portal HVG u naslovu je sažeo: "Mađarska nije Fidesz."

