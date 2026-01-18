Obilne kiše pogodile Australiju: Poginula jedna žena, evakuirani i turisti

Australske vlasti su u nedjelju rekle da je 20 osoba spašeno od poplavnih voda u istočnoj saveznoj državi New South Wales nakon što su zbog obilnih kiša stanovnici upozoreni da se premjeste na više tlo.

U Sydneyju, glavnom gradu savezne države i najvećem gradu u zemlji, stanovnici i turisti su evakuirani kasno u subotu nakon što su opasne poplave zahvatile nisko predgrađe Narrabeen, rekle su vlasti.

Heavy rainfall over the weekend has caused widespread flash flooding across New South Wales.



Videos shared on social media show shocked Sydney residents as roads, gyms, homes and businesses were inundated following an early-morning storm that swept across the city.



The State… pic.twitter.com/YDHBtc239l — 10 News Sydney (@10NewsSyd) January 18, 2026

Ekipe hitnih službi su odgovorile na preko 1400 incidenata diljem savezne države otkako je počelo kišiti u subotu, kazale su vlasti, dodajući da se većina akcija spašavanja odnosila na osobe koje su pokušavale voziti kroz poplavne vode.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Bilo je mnogo naglih poplava zbog kojih su zatvorene ceste te očekujemo da bi neke mogle ostati zatvorene do daljnjega", kazala je zamjenica državnog povjerenika za hitne službe Sonya Oyston u priopćenju.

Heavy rain overnight for coastal communities, with little west of the divide. Some areas saw 200mm in hours. #RFS crews are assisting @NSWSES with flooding & storm damage on the Central Coast & Northern Beaches. More rain forecast. If it’s flooded, forget it. pic.twitter.com/uFiR3tw9Ct — NSW RFS (@NSWRFS) January 17, 2026

Vlasti su upozorile da su moguće dodatne oluje južno od Sydneyja u nedjelju.

🇦🇺FLASH FLOODING EASES IN SYDNEY AFTER TORRENTIAL RAINS🚨



• Flood alerts downgraded in Sydney’s beachside suburb Narrabeen as waters recede



• Thousands evacuated earlier amid intense rainfall and flash flooding



• Over 1,700 emergency incidents reported across New South… https://t.co/IKhmKNfxmV pic.twitter.com/SXOu5nPXIN — Info Room (@InfoR00M) January 18, 2026

Oko 72,4 mm kiše palo je u sjevernom dijelu Sydneya unutar dva sata u nedjelju ujutro, kazala je državna meteorološka služba.

Jedna žena je poginula nakon što je na nju pala grana stabla blizu Wollongonga, oko 66 kilometara južno od Sydneyja, usred olujnog nevremena, izvijestila je javna radiotelevizija ABC.

POGLEDAJ VIDEO: Opasne ozljede zbog snijega i leda, doktor otkrio dramatično stanje u Traumi i poslao upozorenje građanima