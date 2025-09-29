Obavještajci naredili uhićenje 11 Srba radi svinjskih glava ispred džamije u Parizu

Srbijanska policija uhitila je 11 ljudi osumnjičenih da su postavili svinjske glave kod džamija i napali židovske lokacije u Parizu i njegovoj okolici ovaj mjesec po nalogu stranih obavještajnih službi, priopćilo je u ponedjeljak ministarstvo unutarnjih poslova.

Uz to što su postavili svinjske glave kod barem devet džamija, uhićeni su osumnjičeni i da su bacili zelenu boju na Muzej holokausta, nekoliko sinagoga i židovski restoran, sve u Parizu, te da su stavili betonske "kosture" ispred Brandenburških vrata u Berlinu.

🇫🇷🕌 FLASH | Les têtes de cochon devant des mosquées de Paris ont été déposées "par des personnes de nationalité étrangère" ayant "aussitôt quitté le territoire". (AFP) https://t.co/Vpt6CNkzZd pic.twitter.com/i0JJLoeOua — Cerfia (@CerfiaFR) September 10, 2025

Severed pig heads were found outside nine mosques in and around Paris on September 8.



Prosecutors are investigating the hate crime, suspecting possible foreign sponsorship.#France #Islamophobia #Muslims pic.twitter.com/uDB9blY133 — Muslim Voice (@MuslimVoice_eng) September 23, 2025

Sumnjivci su bili uvježbani u Srbiji i svi su Srbi, po ministarstvu.

"Njihov cilj bio je također širenje ideja koje zagovaraju i potiču na mržnju, diskriminaciju i nasilje na osnovi razlika u osobnim karakteristikama određenih skupina ljudi", po priopćenju.

Povezanost s Rusijom?

Sva kaznena djela bila su počinjena od travnja do rujna 2025., po ministarstvu.

Ne navodi se koja je strana obavještajna služba osumnjičena za uvježbavanje počinitelja kaznenih djela.

Policijska istraga u Francuskoj, koja ima najveću muslimansku populaciju u Europi, kojoj je zabranjena konzumacija svinjetine, utvrdila je da su svinjske glave postavili strani državljani koji su odmah napustili zemlju.

Francuska je prije optužila Rusiju da pokušava posijati razdor u zemlji. Trojica Srbina optuženih za povezanost sa "stranom silom" uhićeni su nakon napada zelenom bojom na sinagoge i Muzej holokausta u svibnju.

Srbija, koja želi ući u EU, ima bliske odnose s Rusijom i jedina je europska zemlja koja nije uvela sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini.

