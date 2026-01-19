Nuklearni bunker visi s litice, uskoro će se urušiti? 'Ostalo mu je samo nekoliko dana'

Nuklearni bunker iz doba Hladnoga rata mogao bi se za "samo nekoliko dana" urušiti u more zbog erozije obale u blizini Tunstalla na obali Istočnog Yorkshirea, upozorio je amaterski povjesničar Davey Robinson koji je odlučio snimiti njegove posljednje dane.

Zgrada od opeke stara 70 godina izgrađena je s ciljem da postane osmatračnica u slučaju nuklearnog rata. "Živimo na jednoj od najerodiranijih obala u Europi i ovom bunkeru nije ostalo dugo, možda samo nekoliko dana", kazao je Robinson.

On i njegova partnerica Tracy Charlton posjećivali su lokaciju u Tunstallu posljednjih devet dana očekujući da će se bunker urušiti u more, a sve snimke objavljuju na svom YouTube kanalu.

Prema Robinsonu, bunker ima dvije spavaonice i "osnovne" prostorije za život. "Bio je dizajniran da ljudi mogu živjeti unutra i čekati da se uoči nuklearna eksplozija, da to mogu podijeliti s ljudima u drugim bunkerima diljem zemlje", kazao je. Nasreću, nikada do toga nije došlo.

Vijeće East Ridinga u engleskom Yorkshireu upozorilo je stanovnike da izbjegavaju to područje, uključujući i liticu i plažu, te da "uvijek održavaju sigurnu udaljenost od podnožja erodirajućih litica", prenosi BBC.

Foto: Oli Scarff/afp/profimedia

Bunker na vrhu litice jedan je od brojnih postaja za nuklearni nadzor i praćenje duž britanske obale, objasnila je povijesna istraživačka skupina Subterranea Brittanica. Poznat kao postaja Tunstall ROC (Royal Observer Corps), vjeruje se da je izgrađena 1959. godine i dekomisionirana početkom devedesetih.

Agencija za okoliš potvrdila je da istočni Yorkshire ima jednu od najbrže erodiranih obala u Ujedinjenom Kraljevstvu. Obala Holdernessa erodira u prosjeku dva metra godišnje.

Prema Internet Geographyju, vjeruje se da je otprilike pet kilometara zemlje izgubljeno od rimskog doba.

Bunker Tunstall također je zahvaćen ovim procesom. "To je simbol erozije na ovom području", navodi Robinson.

