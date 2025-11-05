Novi propust u britanskim zatvorima: Alžirac pušten greškom, policija priznala tek nakon tjedan dana

Britanska policija pokrenula je hitnu potragu za drugim stranim zatvorenikom koji je pogrešno pušten na slobodu, samo dva dana nakon što je ministar pravosuđa David Lammy uveo strože kontrole u britanskim zatvorima.

Dvadesetčetverogodišnji Alžirac greškom je prošle srijede pušten iz zatvora Wandsworth u južnom Londonu, a Metropolitanska policija o tome je obaviještena tek ovaj tjedan, piše Guardian koji doznaje da je muškarac bio zatvoren zbog provale s namjerom krađe.

Incident se dogodio nedugo nakon što je Hadush Kebatu, državljanin Etiopije, također greškom pušten iz zatvora Chelmsford, iako je bio osuđen zbog seksualnog napada na 14-godišnju djevojčicu i ženu, samo nekoliko dana nakon dolaska u Ujedinjeno Kraljevstvo čamcem.

Kebatu je 24. listopada trebao biti prebačen u imigracijski pritvor, ali je pogrešno pušten na slobodu. Kasnije je uhićen u sjevernom Londonu i deportiran, a dobio je i 500 funti odštete.

Tri dana nakon toga Lammy je najavio nove, pojačane kontrole kako se slične greške više ne bi ponovile te je imenovao bivšu šeficu policije Lynne Owens da vodi istragu o propustima.

'Jedno pogrešno puštanje je previše'

Glasnogovornik Metropolitanske policije potvrdio je:

“U utorak, 4. studenoga, oko 13 sati, zatvorska služba nas je obavijestila da je zatvorenik pušten greškom iz HMP Wandsworth 29. listopada. Riječ je o 24-godišnjem muškarcu iz Alžira. Policajci provode hitnu potragu kako bi ga pronašli i vratili u pritvor.”

Iz Downing Streeta su poručili da je riječ o “zabrinjavajućem slučaju”, dok je glasnogovornik laburista Keira Starmera rekao:

“To je neprihvatljivo i okolnosti će se detaljno ispitati. Jedno pogrešno puštanje već je previše.”

Zastupnica Rosena Allin-Khan, čiji izborni okrug obuhvaća zatvor Wandsworth, izjavila je da je “zgrožena” te pozvala vladu i Ministarstvo pravosuđa da hitno objasne kako se ovo moglo dogoditi.

Tijekom burne rasprave u parlamentu, konzervativac James Cartlidge upitao je Lammyja je li još koji zatvorenik – osobito tražitelj azila – pogrešno pušten nakon slučaja Kebatu. Lammy mu je odgovorio da upravo oni snose odgovornost za “kaos u zatvorskom sustavu” koji su ostavili iza sebe.

U protekloj godini, do ožujka 2025., slučajno je pušteno 262 zatvorenika, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu (115).

Lammy je reagirao oštro, rekavši da je “apsolutno ogorčen”:

“Policija vodi hitnu potragu, a moji službenici rade cijelu noć da ga pronađu. Žrtve zaslužuju pravdu, a javnost odgovore.”

Dodao je da novi incident “pokazuje duboke propuste” u pravosudnom sustavu te da će Owensina istraga “ne ostaviti nijedan kamen neprevrnut” dok se ne otkrije što je pošlo po zlu i kako to spriječiti ubuduće.

