Bivša TV voditeljica krvava teturala ispred kuće, policija zatekla jeziv prizor: 'Izbola sam je da spasim sebe'

Foto: X/screenshot

Bivša voditeljica Angelynn Mock je privedena, zadržana u zatvoru, a određena joj je jamčevina u iznosu od milijun dolara

4.11.2025.
17:38
danas.hr
X/screenshot
Angelynn Mock (47), bivša voditeljica na KTVI FOX 2, uhićena je u Kansasu u Sjedinjenim Američkim Državama zbog sumnje da je na Noć vještica izbola i ubila vlastitu majku.

Voditeljica je u petak ujutro natopljena krvlju teturala ispred kuće. "Žena je prišla našem vozilu, ruke i tijelo su joj bili prekriveni krvlju, a tražila je da nazovemo 911", ispričala je susjeda Alyssa Castro za KAKE, prenosi NY Post.

Nakon toga, Mock je navodno uzela mobitel, pobjegla natrag u kuću i od tamo pozvala policiju, kojoj je tvrdila da je "izbola majku kako bi spasila sebe", prenose dispečeri okruga Sedgwick.

Kada je policija stigla na mjesto nesreće, Mock je sjedila ispred kuće, a po rukama su joj bile krvave posjekotine. Policija je njezinu majku, Anitu Avers (80), pronašla u krevetu, bez svijesti, s više ubodnih rana.

Avers je hitno prevezena u obližnju bolnicu, ali je umrla samo 30 minuta kasnije. Mock je privedena, zadržana u zatvoru, a određena joj je jamčevina u iznosu od milijun dolara.

UbojstvoNoć VješticaSjedinjene Američke Države
