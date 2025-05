Novi nuklearni savez na pomolu: Mračni planovi moćnih sila iza zatvorenih vrata

Iran je izašao s iznenađujućim prijedlogom kojim poziva zemlje Bliskog istoka na formiranje regionalnog konzorcija za obogaćivanje urana – i to korištenjem iranskih centrifuga. Prema prijedlogu Teherana, među članicama konzorcija mogle bi biti i Ujedinjeni Arapski Emirati te Saudijska Arabija – dosad ključni regionalni protivnici iranske politike.

Viši cilj

Cilj inicijative, kako se procjenjuje, je osigurati opstanak iranskog programa obogaćivanja urana, koji se već godinama nalazi pod međunarodnim nadzorom i pritiskom.

Nije jasno je li ovaj prijedlog predstavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakchi tijekom nedjeljnog trosatnog sastanka s američkom delegacijom, no o njemu se već naveliko raspravlja u Teheranu i iranskim medijima. Nakon sastanka u Omanu, Arakchi je posjetio Dubai, gdje je razgovarao sa svojim emiratskim kolegom, prenosi The Guardian.

UAE već imaju funkcionalnu nuklearnu elektranu izgrađenu u suradnji s Južnom Korejom, no nemaju vlastiti program obogaćivanja urana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije nova ideja

Ideja o takvom regionalnom konzorciju nije nova – o njoj su još 2007. govorili bivši iranski nuklearni pregovarač Sajed Hossein Musavijan i fizičar Frank von Hippel s Princetona, a ponovno je spomenuta u stručnim krugovima u biltenu za nuklearne znanstvenike iz listopada 2023.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema toj ideji, zemlje članice imale bi udjele u konzorciju i koristile bi iransku tehnologiju na iranskom teritoriju – potencijalno u novom, zajedničkom postrojenju. Ujedno bi mogle slati svoje znanstvenike i tehničare u Iran, što bi povećalo transparentnost iranskog programa, koji trenutačno nadzire isključivo Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) – uz povremena ograničenja pristupa.

SAD zahtjeva ukidanje

Američki pregovarač Steve Witkoff u početku je nagovijestio mogućnost da Iran zadrži pravo na ograničeno obogaćivanje urana, no sada SAD zahtijevaju potpuno ukidanje te aktivnosti. Podsjetimo, napušteni sporazum JCPAO dopuštao je Iranu obogaćivanje urana do 3,67 posto – dovoljno za mirnodopske svrhe, no Iran je već dostigao razinu obogaćenosti od 60 posto. Za nuklearno oružje potrebno je više od 90 posto.

Pregovori koji su se ranije nadali brzom rješenju sada su suočeni s ozbiljnim zastojima – a pitanje je hoće li uopće biti nastavljeni do ljeta.

Istodobno, Iran se očito priprema i za mogući vojni scenarij. Načelnik iranskog Generalštaba Mohammad Bagheri 12. svibnja je tijekom inspekcije vojnih baza na jugu zemlje naredio izradu novog operativnog plana za strateška otočja Nazeat u Hormuškom tjesnacu. Prema Institutu za proučavanje rata, plan uključuje jačanje protuzračne obrane, raspoređivanje raketnih i dron jedinica, a već su prebačene morske mine, balističke i protubrodske rakete te brzi patrolni čamci.

Iran oštar prema SAD-u

Iranski mediji 13. svibnja objavili su snimke američkog nosača zrakoplova USS Dwight D. Eisenhower koje je zabilježio iranski dron, uz napomenu da je u provinciji Hormuzgan u izgradnji novo sklonište za podvodne dronove čija bi meta bila američke mornaričke snage.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Teheranu su se oštro osvrnuli i na izjavu američkog pregovarača Witkoffa, koji je upozorio da "ako ne dođe do dogovora, postoje i drugi načini da se 'riješi' iranski nuklearni program".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Apokalipsa iz snova: Elitni bunkeri vrijedni 289 milijuna eura u slučaju nuklearnog rata