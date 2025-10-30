Novi masovni napad na Ukrajinu, koristili i Kinžale: Članica NATO-a digla borbene avione

Nakon još jednog masovnog ruskog raketnog i dronskog napada na civilnu i energetsku infrastrukturu u većini ukrajinskih oblasti uvedena su hitna isključenja električne energije javlja Kyiv Independent.

"Ako trenutno imate električnu energiju, molimo vas da je trošite štedljivo", poručili su iz državne tvrtke Ukrenerga.

#Запоріжжя: кількість травмованих внаслідок російського обстрілу зросла до 10, серед них 5 дітей



Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 7 дітей. Кількість постраждалих уточнюється.



За однією з адрес тривають пошуково-рятувальні роботи. pic.twitter.com/7EKTJPXtHr — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 30, 2025

Tijekom noći u cijelo zemlji su oglašene zračne uzbune, a ukrajinske zračne snage pratile su dronove tipa Šahed, krstareće i balističke projektile, kao i hipersonične rakete Kinžal.

Zaporižju, koje su rusi udarili s najmanje 20 dronova i osam raketa, pogođen je i studentski doma. Oštećene su su stambene zgrade, a ozlijeđeno je 11 osoba, među kojima šestero djece, izvijestio je guverner Ivan Fedorov.

💔 Russia attacked a dormitory in Zaporizhzhia region. Several floors were destroyed, four people were injured. pic.twitter.com/zDNR4AR5Cj — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 30, 2025

U Boryspilu, u Kijevskoj oblasti, u napadu dronova ranjena je žena (36). U jednoj kući izbio je požar, a oštećene su i stambene zgrade, izvijestile su lokalne vlasti. Eksplozije su zabilježene i u Hmeljnickoj i Ivano-Frankivskoj oblasti, daleko od bojišnice na zapadu Ukrajine.

A massive attack by russian drones and missiles on Ukraine last night. There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/o8EKlB2krX — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 30, 2025

Poljaci podigli borbene avione

Gradonačelnik Ivano-Frankivska Ruslan Marcinjiv potvrdio je da je došlo do prekida opskrbe električnom energijom zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Ministrica energetike Svitlana Hrinčuk potvrdila je da su ruske snage ponovno ciljale nacionalnu energetsku mrežu, istaknuvši da će tehničke ekipe krenuti u sanaciju čim to sigurnosne okolnosti dopuste.

Napad je odjeknuo i izvan ukrajinskih granica. Poljska je podigla borbene avione i sustave ranog upozorenja nakon što su ruski projektili letjeli u blizini njezina zračnog prostora.

"Zbog napada Ruske Federacije na ciljeve u Ukrajini, poljske i savezničke zračne snage pokrenule su operacije u našem zračnom prostoru. Naše snage su u punoj pripravnosti za trenutačni odgovor", objavili su iz Operativne komande poljske vojske.

