Raskomadali milijunaša i ženu pa zakopali ostatke: Otkriveno tko stoji iza jezivog zločina
Bračnom paru svaki trag se izgubio prije otprilike mjesec dana
Ruski kripto milijunaš Roman Novak (38) i njegova supruga Anna brutalno su ubijeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Daily Mail u ponedjeljak je objavio nove detalje surovog zločina.
U pritvoru su završila trojica Rusa koje se sumnjiči da su oteli bračni par, a potom raskomadali i zakopali njihove ostatke u pustinji.
Riječ je o Konstantinu Šahtu (53), bivšem istražitelju ubojstva koji je postao krijumčar droge te Juriju Šaripovu (46) i Vladimiru Dalekinu (45), bivšim vojnicima koji su se borili u ratu protiv Ukrajine.
Krvavi plan
Sumnja se da su se predstavili kao lažni investitori i supružnike namamili u klopku. Nakon što su ih oteli, tražili su da im Novak preda lozinku svojeg kripto novčanika. Milijunaš se nije opirao, ali problem je bio u tome što je novčanik bio prazan, odnosno bez kriptovaluta. S obzirom na to da par iz drugih izvora nije uspio prikupiti otkupninu, otmičari su ih ubili, a potom raskomadali i zakopali.
"Policija u Emiratima u vili je pronašla tragove krvi Anne Novak, krv u unajmljenom automobilu, zbirku noževa u blizini mjesta zločina, kao i majicu jednog organizatora", izvijestio je medij Fontanka. Osumnjičeni će u pritvoru ostati do 28. prosinca, a vjeruje se da je s mučnim slučajem povezano još pet ruskih državljanina, od kojih su svi mlađi od 25 godina.
Namamili ih u zamku
Podsjetimo, bračnom paru svaki trag se izgubio prije otprilike mjesec dana, nakon što su otišli na sastanak s "investitorima" u planinsko odmaralište Hatta u Dubaiju. Nisu ni slutili da je riječ o klopki.
Mediji ističu da je Novak slao poruke kontaktima u svojem mobitelu i naveo da je zapeo na granici s Omanom te da mu hitno treba 175 tisuća eura. Istražitelji ističu da su signali telefona locirani na u Hatti, a potom u Omanu i Cape Townu, nakon čega su nestali početkom listopada. Međutim, sada se vjeruje da su ubojice namjerno uključivali telefone kako bi zbunili istražitelje.
🇷🇺 The UAE security services have arrested a gang involved in the murder of Russian cryptocurrency investor Roman Novak and his wife.— Info Connect (@infoconnectnow) November 8, 2025
Russian crypto fraudster Roman Novak and his wife Anna were kidnapped and killed in the UAE after a failed ransom attempt.
Their phones pinged… pic.twitter.com/0nmgTlD9E8
U trenutku nestanka, Novak je bio pod istragom zbog sumnje da je ukrao više od 44 milijuna eura kripto investitorima kojima je prodao priču o "poslovnom razvoju". U ruskom izvještaju navodi se da su među žrtvama bili poduzetnici iz Kine i zemalja Bliskog istoka.
Isto tako, Novak se hvalio da raspolaže bogatom bazom imućnih kontakata, među kojima je i milijarder Pavel Durov, vlasnik društvene mreže Telegram. "Imao je dar predstavljati se kao netko tko posluje na istoj razini kao Durov i arapski šeici. U stvarnosti, Novak je jednostavno bio talentirani manipulator koji je uspio ljude uvjeriti da mu predaju stotine milijuna dolara", pisao je ruski dnevni tabloid Komsomolskaja Pravda.
POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda