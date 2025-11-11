FREEMAIL
SMRTONOSNA KLOPKA

Raskomadali milijunaša i ženu pa zakopali ostatke: Otkriveno tko stoji iza jezivog zločina

Raskomadali milijunaša i ženu pa zakopali ostatke: Otkriveno tko stoji iza jezivog zločina
Foto: X/screenshot

Bračnom paru svaki trag se izgubio prije otprilike mjesec dana

11.11.2025.
10:30
Erik Sečić
X/screenshot
Ruski kripto milijunaš Roman Novak (38) i njegova supruga Anna brutalno su ubijeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Daily Mail u ponedjeljak je objavio nove detalje surovog zločina. 

U pritvoru su završila trojica Rusa koje se sumnjiči da su oteli bračni par, a potom raskomadali i zakopali njihove ostatke u pustinji. 

Riječ je o Konstantinu Šahtu (53), bivšem istražitelju ubojstva koji je postao krijumčar droge te Juriju Šaripovu (46) i Vladimiru Dalekinu (45), bivšim vojnicima koji su se borili u ratu protiv Ukrajine.

Krvavi plan 

Sumnja se da su se predstavili kao lažni investitori i supružnike namamili u klopku. Nakon što su ih oteli, tražili su da im Novak preda lozinku svojeg kripto novčanika. Milijunaš se nije opirao, ali problem je bio u tome što je novčanik bio prazan, odnosno bez kriptovaluta. S obzirom na to da par iz drugih izvora nije uspio prikupiti otkupninu, otmičari su ih ubili, a potom raskomadali i zakopali.

"Policija u Emiratima u vili je pronašla tragove krvi Anne Novak, krv u unajmljenom automobilu, zbirku noževa u blizini mjesta zločina, kao i majicu jednog organizatora", izvijestio je medij Fontanka. Osumnjičeni će u pritvoru ostati do 28. prosinca, a vjeruje se da je s mučnim slučajem povezano još pet ruskih državljanina, od kojih su svi mlađi od 25 godina. 

Namamili ih u zamku 

Podsjetimo, bračnom paru svaki trag se izgubio prije otprilike mjesec dana, nakon što su otišli na sastanak s "investitorima" u planinsko odmaralište Hatta u Dubaiju. Nisu ni slutili da je riječ o klopki. 

Mediji ističu da je Novak slao poruke kontaktima u svojem mobitelu i naveo da je zapeo na granici s Omanom te da mu hitno treba 175 tisuća eura. Istražitelji ističu da su signali telefona locirani na u Hatti, a potom u Omanu i Cape Townu, nakon čega su nestali početkom listopada. Međutim, sada se vjeruje da su ubojice namjerno uključivali telefone kako bi zbunili istražitelje.

U trenutku nestanka, Novak je bio pod istragom zbog sumnje da je ukrao više od 44 milijuna eura kripto investitorima kojima je prodao priču o "poslovnom razvoju". U ruskom izvještaju navodi se da su među žrtvama bili poduzetnici iz Kine i zemalja Bliskog istoka. 

Isto tako, Novak se hvalio da raspolaže bogatom bazom imućnih kontakata, među kojima je i milijarder Pavel Durov, vlasnik društvene mreže Telegram. "Imao je dar predstavljati se kao netko tko posluje na istoj razini kao Durov i arapski šeici. U stvarnosti, Novak je jednostavno bio talentirani manipulator koji je uspio ljude uvjeriti da mu predaju stotine milijuna dolara", pisao je ruski dnevni tabloid Komsomolskaja Pravda. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

RusijaUbojstvoMilijunaš
