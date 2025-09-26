Flota ruskih borbenih aviona opasno se približila NATO prostoru! Presreli ih - Mađari

Mađarski borbeni zrakoplovi stacionirani u Litvi presreli su 25. rujna formaciju ruskih vojnih zrakoplova koji su se približavali zračnom prostoru NATO-a, navodi se u priopćenju saveza, piše Defence blog.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Prema NATO-u, presretanje se dogodilo kada je otkrivena skupina od pet ruskih zrakoplova, uključujući jedan Su-30, jedan Su-35 i tri borbena zrakoplova MiG-31, kako lete blizu savezničkog zračnog prostora iznad Baltičkog mora.

Zrakoplovi nisu slijedili međunarodne protokole sigurnosti leta, što je potaknulo brzu reakciju NATO-ove misije zračnog nadzora.

Okrenuli se kad su vidjeli Gripene

Mađarski borbeni zrakoplovi JAS 39 Gripen poletjeli su iz zračne baze Šiauliai u Litvi i identificirali ruski zrakoplov zapadno od latvijske obale. Nakon vizualne identifikacije i pratnje, ruska formacija se okrenula, a Gripeni su se sigurno vratili u bazu.

Misija je dio NATO-ove tekuće operacije Air Policing, kolektivnog mirnodopskog napora osmišljenog za zaštitu zračnog prostora članica saveza. Djelujući 24 sata dnevno, misija osigurava brz odgovor na svaku neovlaštenu ili potencijalno opasnu vojnu aktivnost u blizini teritorija NATO-a.

NATO-ovo Air Policing ključan je element odvraćanja saveza u baltičkoj regiji, gdje saveznički borbeni zrakoplovi redovito presreću ruske vojne zrakoplove koji lete bez planova leta, transpondera ili radio kontakta s civilnim kontrolorima zračnog prometa.

Najnovije presretanje događa se usred stalnih napetosti u regiji i čestih susreta između NATO-ovih i ruskih zrakoplova iznad Baltičkog mora. Dužnosnici Saveza naglasili su da su takve misije rutinske, ali nužne za održavanje sigurnosti i integriteta zračnog prostora NATO-a.

