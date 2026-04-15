Nova pucnjava u školi u Turskoj! Poginulo najmanje četvero ljudi, deseci ranjeni

Nova pucnjava školi u jugoistočnoj pokrajini Sanliurfa u Turskoj i to samo dan nakon što je u utorak u pucnjavi u školi ozlijeđeno 16 ljudi.

Poginule su četiri osobe, tri profesora i napadač dok je najmanje 20 osoba ozlijeđeno.

Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan saldırının gerçekleştiği anlar. Olayda can kaybı ve yaralıların bulunduğu bilgisi var.#SonDakika #Kahramanmaraş #Saldırı pic.twitter.com/qZwsklCWCp — BlinkFeed (@BlinkFeeds) April 15, 2026

Lokalni mediji javljaju da se napad dogodio oko 14 sati po lokalnom vremenu u osnovnoj školi Ayser Calık u Kahramanmaraşu, na jugu zemlje.

Uzeo očevo oružje?

Guverner Kahramanmaraşa, Mukerrem Ünlüer, izvijestio je da su poginule četiri osobe, a prema lokalnoj televiziji NTV, napadač je bio učenik osmog razreda iste škole te je tijekom napada ušao u dvije učionice.

Ünlüer je rekao da je napadač koristio oružje svog oca, bivšeg policajca, koje je sakrio u ruksak prije napada, prenosi Turkiye Today. Učenik je navodno stigao u školu s pet komada vatrenog oružja i sedam spremnika.

Hitna pomoć odmah je upućena na mjesto događaja, a policija je ogradila područje.

Identitet napadača još nije objavljen.

Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je da je Ured glavnog javnog tužitelja Kahramanmarasa odmah pokrenuo istragu.

"U vezi s oružanim napadom koji se dogodio u školi u Kahramanmarasu, Ured glavnog javnog tužitelja Kahramanmarasa odmah je pokrenuo istragu, a slučaju su dodijeljena tri zamjenika glavnog javnog tužitelja i četiri javna tužitelja“, rekao je Gurlek.