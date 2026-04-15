Nova pucnjava u školi u Turskoj! Poginulo najmanje četvero ljudi, deseci ranjeni
Nova pucnjava školi u jugoistočnoj pokrajini Sanliurfa u Turskoj i to samo dan nakon što je u utorak u pucnjavi u školi ozlijeđeno 16 ljudi.
Poginule su četiri osobe, tri profesora i napadač dok je najmanje 20 osoba ozlijeđeno.
Uzeo očevo oružje?
Guverner Kahramanmaraşa, Mukerrem Ünlüer, izvijestio je da su poginule četiri osobe, a prema lokalnoj televiziji NTV, napadač je bio učenik osmog razreda iste škole te je tijekom napada ušao u dvije učionice.
Ünlüer je rekao da je napadač koristio oružje svog oca, bivšeg policajca, koje je sakrio u ruksak prije napada, prenosi Turkiye Today. Učenik je navodno stigao u školu s pet komada vatrenog oružja i sedam spremnika.
Hitna pomoć odmah je upućena na mjesto događaja, a policija je ogradila područje.
Identitet napadača još nije objavljen.
Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je da je Ured glavnog javnog tužitelja Kahramanmarasa odmah pokrenuo istragu.
"U vezi s oružanim napadom koji se dogodio u školi u Kahramanmarasu, Ured glavnog javnog tužitelja Kahramanmarasa odmah je pokrenuo istragu, a slučaju su dodijeljena tri zamjenika glavnog javnog tužitelja i četiri javna tužitelja“, rekao je Gurlek.