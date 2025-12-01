Snijeg i oluja napravili kaos na cesti: Lančano se sudarilo čak 45 vozila
U nesreći nije bilo ozlijeđenih
Sve prometne trake ponovno su otvorene nakon masovnog lančanog sudara u kojem je sudjelovalo najmanje 45 vozila na američkoj cesti 70 u okrugu Vito u subotu ujutro.
Prve odjave o nesreći u saveznoj državi Indiani stigle u oko 11.30 sati na autocesti I-70 u smjeru zapada.
Iako je u sudaru sudjelovao veliki broj vozila, nasreću nije bilo ozlijeđenih, prenosi CBS News.
"Ljudi, ako možete ostati kod kuće ostanite kod kuće. Ljudi samo trebaju voziti pametno kada počne padati snijeg, smanjiti brzinu, paziti da u vezani, da svi budemo sigurni", napomenuo je nakon nesreće službenik za informiranje lokalne policije Matt Ames.
Nesreći su, čini se, kumovali loši vremenski uvjeti. Oluja koja je donijela snijeg diljem Srednjeg zapada uzrokovala je otkazivanje stotina letova i prometne nesreće, uključujući i ovu na autocesti u Indiani usred velikih gužvi nakon Dana zahvalnosti.
Sveukupno je u subotu otkazano više od 1400 letova diljem zemlje, a većina je bila zbog vremenskih nepogoda koje su pogodile gornji Srednji zapad, prema FlightAwareu.
