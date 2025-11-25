FREEMAIL
'ZAPANJEN SAM' /

Muž i žena ukrali milijun eura iz parkirnih automata: Imali su nevjerojatnu metodu

Muž i žena ukrali milijun eura iz parkirnih automata: Imali su nevjerojatnu metodu
Foto: Shutterstock/ilustracija

Smatra se da je zaposlenik mnogo puta uzimao kovanice iz automata za parkirne karte

25.11.2025.
12:35
Hina
Shutterstock/ilustracija
Zaposlenik južnonjemačkog grada Kemptena navodno je ukrao najmanje milijun eura u kovanicama iz parkirnih automata.

Policija i tužitelji u ponedjeljak su objavili da su izdani nalozi za uhićenje muškarca i njegove supruge zbog optužbi za krađu te za pomoć i suučesništvo u 720 slučajeva. Sada su oboje u pritvoru.

Istražitelji su na muškarca upozoreni izvješćem banke o sumnji na pranje novca. Javno tužiteljstvo u Kemptenu u listopadu je obaviješteno da je gotovina više puta polagana na nekoliko bankovnih računa.

Gradonačelnik zgrožen 

Smatra se da je zaposlenik mnogo puta uzimao kovanice iz automata za parkirne karte. Navodno je novac polagao na račune kojima je pristup imala njegova supruga. Smatra se da je grad zbog toga izgubio preko milijun eura.

Gradonačelnik Kemptena Thomas Kiechle rekao je da je "zapanjen i zgrožen" optužbama. Dužnosnici su u ponedjeljak također pretražili gradske urede u sklopu istrage. "Naravno, podržavam državno odvjetništvo i policiju u njihovoj temeljitoj istrazi navoda", rekao je gradonačelnik.

"Do završetka postupka primjenjuje se pretpostavka nevinosti. Međutim, odmah ću poduzeti konkretne mjere radnog prava i organizacije kako bih pregledao prošle radne procese, otkrio moguće slabosti i pouzdano ih otklonio za budućnost", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Davor Božinović o nestanku novca iz policijske postaje Jastrebarsko

 

 

