KAOS NA AUTOCESTI /

Prevrnuo se kamion s 91 svinjom: Bile su na putu za klaonicu, neke su pobjegle

Prevrnuo se kamion s 91 svinjom: Bile su na putu za klaonicu, neke su pobjegle
Foto: Profimedia/ilustracija

Svinje su počele hodati po autocesti, a promet je tada hitno obustavljen u oba smjera

25.11.2025.
8:17
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Promet na autocesti A49 južno od grada Kassela u Njemačkoj potpuno je blokiran u utorak ujutro nakon što se prevrnuo kamion koji je prevozio svinje, javlja Fenix

U vozilu je u trenutku nesreće bila 91 svinja, a sve životinje bile su namijenjene klaonici.

Nakon što se kamion prevrnuo, dio svinja uspio je pobjeći. Počele su hodati po autocesti, a promet je tada hitno obustavljen u oba smjera. 

Vozač nije ozlijeđen 

Policija navodi da još ne mogu potvrditi koliko je svinja ozlijeđeno ili uginulo, no ističu da je vozač prošao bez ozljeda. Na teren je stigla i veterinarska služba.

Još se ne zna kada će se promet vratiti normalizirati, no vjeruje se da će hvatanje životinja i uklanjanje kamion trajati do kasnog prijepodneva. Vozačima se savjetuje da zaobilaze područje i prate informacije o stanju na cestama. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija najavile veće kazne, evo za koje prometne prekršaje će vas još više opaliti po džepu

KamionSvinjeNjemačka
