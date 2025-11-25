Prevrnuo se kamion s 91 svinjom: Bile su na putu za klaonicu, neke su pobjegle

Promet na autocesti A49 južno od grada Kassela u Njemačkoj potpuno je blokiran u utorak ujutro nakon što se prevrnuo kamion koji je prevozio svinje, javlja Fenix.

U vozilu je u trenutku nesreće bila 91 svinja, a sve životinje bile su namijenjene klaonici.

Nakon što se kamion prevrnuo, dio svinja uspio je pobjeći. Počele su hodati po autocesti, a promet je tada hitno obustavljen u oba smjera.

Vozač nije ozlijeđen

Policija navodi da još ne mogu potvrditi koliko je svinja ozlijeđeno ili uginulo, no ističu da je vozač prošao bez ozljeda. Na teren je stigla i veterinarska služba.

Još se ne zna kada će se promet vratiti normalizirati, no vjeruje se da će hvatanje životinja i uklanjanje kamion trajati do kasnog prijepodneva. Vozačima se savjetuje da zaobilaze područje i prate informacije o stanju na cestama.

