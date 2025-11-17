Na autocesti pronašao dvije odsječene ženske ruke!

DOMAĆI IM ODGOVORILI /
Rumunji skandirali 'Srbija, Srbija', a onda je na njih krenula policija: Pogledajte scene
Autocesta je u međuvremenu otvorena, a istraga se nastavlja
Njemačka autocesta A45 blokirana je nakon što je vozač u noći na ponedjeljak između Olpea i Siegena pronašao dijelove tijela, navodno dvije ruke koje pripadaju ženi.
Policiju je alarmirao oko tri sata ujutro te su hitne službe izašle na teren.
Autocesta je zatvorena, a na mjesto pronalaska stigli su istražitelji za ubojstva.
Nije poznato kako su dijelovi tijela završili na autocesti, kao ni kome pripadaju. Za sada se čini da nije bilo riječi o nesreći, prenosi Bild.
Autocesta je u međuvremenu otvorena, a istraga se nastavlja.
POGLEDAJTE VIDEO: Kada kreće novi sustav i što ako već imate ENC? Imamo detalje velike promjene na autocestama