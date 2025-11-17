Na autocesti pronašao dvije odsječene ženske ruke!

Njemačka autocesta A45 blokirana je nakon što je vozač u noći na ponedjeljak između Olpea i Siegena pronašao dijelove tijela, navodno dvije ruke koje pripadaju ženi.

Policiju je alarmirao oko tri sata ujutro te su hitne službe izašle na teren.

Autocesta je zatvorena, a na mjesto pronalaska stigli su istražitelji za ubojstva.

Nije poznato kako su dijelovi tijela završili na autocesti, kao ni kome pripadaju. Za sada se čini da nije bilo riječi o nesreći, prenosi Bild.

Autocesta je u međuvremenu otvorena, a istraga se nastavlja.

