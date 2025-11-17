FREEMAIL
ŠOK ZA VOZAČA /

Na autocesti pronašao dvije odsječene ženske ruke!

Foto: Profimedia/Ilustracija

Autocesta je u međuvremenu otvorena, a istraga se nastavlja

17.11.2025.
12:49
Dunja Stanković
Profimedia/Ilustracija
Njemačka autocesta A45 blokirana je nakon što je vozač u noći na ponedjeljak između Olpea i Siegena pronašao dijelove tijela, navodno dvije ruke koje pripadaju ženi. 

Policiju je alarmirao oko tri sata ujutro te su hitne službe izašle na teren. 

Autocesta je zatvorena, a na mjesto pronalaska stigli su istražitelji za ubojstva. 

Nije poznato kako su dijelovi tijela završili na autocesti, kao ni kome pripadaju. Za sada se čini da nije bilo riječi o nesreći, prenosi Bild. 

Autocesta je u međuvremenu otvorena, a istraga se nastavlja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kada kreće novi sustav i što ako već imate ENC? Imamo detalje velike promjene na autocestama

NjemačkaAutocestaCrna KronikaIstraga
