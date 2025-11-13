Europska država vraća vojni rok? Kreće lov na 18-godišnjake, odlučivat će i – lutrija!

Njemačke oružane snage u studenom slave 70. rođendan – ako Kršćansko-demokratska unija (CDU) uspije, vojnici će uskoro izgledati znatno mlađe jer se uvodi vojni rok za muškarce od 18 godina.

Vrijeme je za "reviziju zakona o karijeri" - rekao je to Thomas Erndl, glasnogovornik CDU/CSU-a za obrambenu politiku u Bundestagu u intervjuu za BILD.

Sustavi novačenja, plaća i mirovina za karijerne i privremene vojnike moraju se reformirati. Nadalje, trebalo bi olakšati transfer između Bundeswehra i privatnog sektora.

To znači da će biti više mladih i za borbu iskusnih, ali privremenih vojnika, koji bi nakon nekoliko godina službe prelazili u privatni sektor, te manje visokorangiranih časnika koji svoje dužnosti prvenstveno obavljaju za stolom.

Samo polovica vojnika spremno za borbu

Stručnjaci godinama kritiziraju veliku birokraciju oružanih snaga: manje od polovice od otprilike 180.000 vojnika aktivno je u operativnim jedinicama poput vojnih brigada ili eskadrila zračnih snaga - odnosno tamo gdje se odvijaju aktivne borbe u slučaju nacionalne izvanredne situacije.

Starenje vojske je glavni kamen spoticanja za ministra obrane Borisa Pistoriusa, koji želi učiniti Bundeswehr "spremnim za borbu" u roku od nekoliko godina.

BILD piše da spor oko novog zakona o vojnoj službi, tinja već mjesecima, ali da je sada riješen – prema informacijama BILD-a, ubudućnosti će svi 18-godišnji muškarci morati proći liječnički pregled za regrutaciju.

Moguća i 'lutrija'

Ako među onima koji se smatraju "sposobnima za vojnu službu" ne bude dovoljno dobrovoljaca, održat će se lutrija, odnosno nasumičan odabir, kako bi se odredilo tko će se pridružiti oružanim snagama.

To je bio izvorni dogovor između CDU/CSU i SPD-a u Bundestagu. Prema planu, prvo bi se lutrijom odredilo tko će u svakoj generaciji morati proći regrutaciju - a ako ne bi bilo dovoljno dobrovoljaca, lutrijom bi se birali dodatni kandidati.

Zastupnik CSU-a Thomas Erndl (51), koji za Uniju pregovara o vojnoj službi, već je u ponedjeljak naznačio: "Ako se broj dobrovoljaca, rast pričuvnog sastava ili put rasta aktivnog osoblja ne postignu održivo, tada će, kao krajnja mjera, biti potrebno obvezno novačenje usklađeno s potrebama oružanih snaga."

Izvorni nacrt zakona SPD-a i CDU/CSU-a predlagao je plan u četiri faze: Prvo, mladići su se trebali dobrovoljno prijaviti za regrutaciju. Ako se ne bi prijavio dovoljan broj dobrovoljaca, koristio bi se sustav lutrije kako bi se odredilo tko će na kraju biti regrutiran.

Međutim, Pistorius je u naletu bijesa odbacio taj koncept tijekom sastanka parlamentarne grupe SPD-a sredinom listopada. Od tada su nastavljeni pregovori s četveročlanim timom za obrambenu politiku iz vladajućih stranaka: Siemtje Möller (42) i Falko Droßmann (51) za SPD te Norbert Röttgen (60) i Thomas Erndl (51) za CDU/CSU.

