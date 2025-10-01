Njemačka traži izručenje Volodimira Z; Njegov odvjetnik kaže: 'Nijedan Ukrajinac ne bi smio odgovarati...'

Njemačka traži izručenje Ukrajinca uhićenog u Poljskoj pod sumnjom da je zaronio do dna Baltičkog mora kako bi postavio eksploziv u napadu na plinovod Sjeverni tok 2022. godine, piše The Guardian.

Muškarac, kojeg poljski mediji identificiraju kao Volodimir Z, a njemačke vlasti kao Vladimir Z, opisan je kao obučeni ronilac, a njemački istražitelji vjeruju da je bio dio grupe koja je sabotirala plinovod koji se sastoji od cjevovoda Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2.

"Bio je dio grupe ljudi koji su postavili eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u blizini otoka Bornholm u rujnu 2022. godine“, navodi Savezni sud pravde Njemačke. "Optuženi je sudjelovao u potrebnim ronjenjima.“

Navodi se i da su on i njegovi suradnici koristili jedrilicu "unajmljenu od njemačke tvrtke preko posrednika koristeći krivotvorene identifikacijske dokumente“, a koja je isplovila iz njemačke luke Rostock.

Odvjetnik potvrdio uhićenje

Podmorske eksplozije 26. rujna 2022. oštetile su tri od četiri plinovoda izgrađena za prijenos ruskog prirodnog plina u Njemačku ispod Baltičkog mora. Šteta je dodatno pojačala napetosti zbog rata u Ukrajini, sedam mjeseci nakon početka ruske invazije na tu zemlju, i pogoršala energetsku krizu u vrijeme kada su europske zemlje pokušavale smanjiti ovisnost o ruskim energentima.

Odvjetnik osumnjičenog, Tymoteusz Paprocki, u utorak je potvrdio uhićenje za poljsku televiziju TVN24. "U ranim jutarnjim satima moj je klijent uhićen u mjestu blizu Varšave na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdala Njemačka, a koji se odnosi na slučaj Sjevernog toka 2.“

Rekao je da je spreman braniti svog klijenta tvrdnjom da nijedan Ukrajinac ne bi smio kazneno odgovarati za napade na plinovode, jer su prihodi od plina koji se transportirao kroz Sjeverni tok 2 bili namijenjeni financiranju ruskog ratnog napora – kao što je to bio slučaj sa Sjevernim tokom 1 godinama ranije.

Diplomatski osjetljiv slučaj

Plinovod Sjeverni tok 2 nikada nije pušten u rad. Izgrađen je za prijenos ruskog plina ispod Baltičkog mora u Europu, ali Njemačka je zaustavila njegov proces certificiranja u veljači 2022. nakon što je Moskva priznala samoproglašene republike u istočnoj Ukrajini, prije invazije. Od tada nije u upotrebi.

Ruska vlada izjavila je da se plinovod može popraviti, iako je Njemačka isključila mogućnost njegovog puštanja u rad.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u utorak da se Rusija nada kako će Njemačka dovršiti istragu o eksplozijama, za koje, kako je rekao, Moskva krivi Kijev.

U početku su mnogi pretpostavili da je Rusija odgovorna za napad. No, njemački istražitelji su kasnije identificirali ukrajinsku grupu od pet muškaraca i jedne žene za koje vjeruju da su odgovorni.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da njegova vlada nije imala nikakvo saznanje o planu za uništavanje plinovoda i odbacio odgovornost.

Njemačko državno odvjetništvo navelo je da će, ako muškarac bude izručen, biti izveden pred istražnog suca Saveznog suda u Karlsruheu. Slučaj je diplomatski osjetljiv jer Njemačka pruža potporu Ukrajini protiv Rusije, uključujući i isporuku oružja.

Prošlog mjeseca još jedan Ukrajinac, Serhii Kuznietsov (49), uhićen je tijekom odmora u Italiji na temelju europskog uhidbenog naloga. Talijanski sud naredio je njegovo izručenje Njemačkoj kako bi se suočio s optužbama povezanim s napadom na Sjeverni tok.

Vjeruje se da je Kuznietsov krivotvorio identifikacijske dokumente kako bi preko posrednika unajmio jahtu s koje je izveden napad u blizini danskog otoka Bornholm.

