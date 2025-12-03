NATO država rasporedila proturaketni sustav koji može presresti Oršenik: Pazite koliko košta

Njemačka je u srijedu prva u Europi rasporedila izraelski proturaketni sustav Arrow koji može presresti balističke projektile srednjeg dometa, poput ruskog Orešnika.

Stacionarni sustav Arrow, koji djeluje na visinama većim od 100 kilometara, izvan atmosfere, a ima domet 2400 kilometara, nadopuna je sustavima za protuzračnu obranu kraćeg dometa kao što su Patriot i IRIS-T, koji se prevoze na kamionima.

Nekoliko zemalja izrazilo je interes za kupnju te tehnologije budući da je Arrow pomogao spriječiti iranske raketne napade na Izrael u travnju i listopadu 2024., prema izraelskoj obrambenoj tvrtki IAI.

Što može Arrow?

Ceremonija je održana u zračnoj bazi u Holzdorfu, oko 100 kilometara južno od Berlina. Ministar obrane Boris Pistorius istaknuo je vrijednost sustava za rano upozoravanje i zaštitu stanovništva i infrastrukture. "Ovom strateškom sposobnosti, koja je jedinstvena među našim europskim partnerima, osiguravamo našu ključnu ulogu u srcu Europe", rekao je, prema priopćenju.

"Dakle, ne štitimo samo sebe, nego i naše partnere. Jačamo time europski stup NATO-a i ispunjavamo cilj NATO-a", rekao je. Njemačka planira da taj sustav, koji bi trebao pokrivati cijelu zemlju, a bit će raspoređen na tri lokacije, na sjeveru, jugu i u središtu zemlje, bude u cijelosti operativan od 2030.

Arrow može detektirati i presresti projektile dometa većeg od 1000 kilometara, lansirane s kopna, iz zraka ili s mora. Sustav je razvila Izraelska zrakoplovno-svemirska industrija (IAI) u suradnji s američkom Agencijom za proturaketnu obranu (MDA). IAI je najveća državna obrambena tvrtka u Izraelu.

Njemačka ga je kupila 2023. za 3,6 milijardi eura, budući da smatra ruske projektile srednjeg dometa glavnom prijetnjom za svoje stanovništvo i kritičnu infrastrukturu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mark Rutte odgovorio na prijetnju Vladimira Putina