Njima je dosta Izraela, žele stopirati izvoz oružja: 'Ne želimo sudjelovati u ratnim zločinima'

Nekoliko zastupnika Socijaldemokratske partije (SPD) u Bundestagu zahtijeva od savezne vlade da obustavi izvoz njemačkog oružja Izraelu zbog načina na koji ta zemlja provodi vojnu operaciju u Pojasu Gaze, prenosi Deutsche Welle.

"Njemačko oružje ne smije se koristiti za širenje humanitarnih katastrofa i za kršenje međunarodnog prava", rekao je za magazin "stern" Adis Ahmetović, član Kluba zastupnika SPD-a u Bundestagu zadužen za područje vanjske politike. I dodao: "Zato od Netanyahuove vlade zahtijevamo spremnost za primirjem i povratak za pregovarački stol".

Njegov stranački kolega Ralf Stegner napominje: "Humanitarna katastrofa palestinskog civilnog stanovništva i kršenje međunarodnog prava od strane Netanyahuove vlade moraju se odmah okončati, i ne smije ih se još i produžavati uz pomoć njemačkog oružja". Savezna vlada je doduše, kako je dodao Stegner, po pitanju Izraela iz opravdanih razloga napravila iznimku od svoje prakse da ne izvozi naoružanje u konfliktna područja. To je oružje služilo sigurnosti Izraela i obrani te zemlje, dodaje ovaj SPD-ovac: "Ali o tome trenutno nema uopće govora u Pojasu Gaze i na području Zapadnog Jordana".

Odgovornost Njemačke za ratne zločine?

SPD-ova zastupnica Isabel Cademartori upozorila je pak da bi Njemačka isporukom oružja Izraelu mogla sudjelovati u ratnim zločinima. "A to bi onda moglo dovesti do toga da da bi Njemačka mogla pravno odgovarati za to pred međunarodnim sudovima", rekla je ona za "stern".

Savezna vlada bi, smatra Cademartori, trebala ograničiti izvoz naoružanja, pogotovo se streljivo i rezervne dijelove za tenkove ubuduće ne bi smjelo isporučivati Izraelu, dodala je SPD-ova političarka.

I šef SPD-a, odnosno vicekancelar Lars Klingbeil apelirao je na Izrael da bi se trebao pridržavati međunarodnog prava. Savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) prije nekoliko dana je u nastupu pred Bundestagom izrazio zabrinutost situacijom u Pojasu Gaze, ali za sada on nije javno i izravno kritizirao izraelsku vojnu operaciju.

Povjerenik savezne vlade za borbu protiv antisemitizma Felix Klein je u kontekstu izraelskog postupanja u Pojasu Gaze zatražio iskreniju debatu o pojmu "državnog rezona", odnosno njemačke odgovornosti za sigurnost Izraela i židovskog naroda. "Moramo se svim snagama založiti za to da diljem svijeta branimo sigurnost Izraela i Židova, ali moramo i jasno reći da to nije opravdanje za sve", rekao je Klein za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Foto: Profimedia Dim se diže iz područja nakon izraelskog napada u Khan Yunisu, Gaza, 5. svibnja 2025.

Laschet kritizira Izrael

Kritike na račun Izraela stižu iz redova kancelarove stranke CDU. Armin Laschet, vanjskopolitički stručnjak Kršćansko-demokratske unije, u intervjuu za javni servis ZDF predbacio je Izraelu kršenje međunarodnog prava u Pojasu Gaze. "Izgladnjivanje ljudi, to je protivno međunarodnom pravu", rekao je Laschet, predsjednik Odbora za vanjske poslove u Bundestagu.

On je pak dodao kako uništavanje jedne terorističke organizacije kao što je Hamas "nije baš jednostavno" u skladu s međunarodnim pravom – zato što Hamas, kako kaže Laschet, "ciljano ima svoje položaje ispod škola, vrtića ili bolnica".

Povod za izraelsku vojnu operaciju u Pojasu Gaze je bio teroristički napad radikalnog islamskog Hamasa, čiji su pripadnici u listopadu ušli na izraelsko područje, ubili više od 1.200 ljudi, te oteli više od 240 ljudi koje su zatočili kao taoce u Gazi. Izrael je na taj napad reagirao kopnenom ofenzivom u Pojasu Gaze. Veći dijelovi tog područja su u međuvremenu uništeni u bombardiranju, a u izraelskoj akciji je, po navodima tamošnjih vlasti, poginulo više od 50.000 Palestinaca.

Najnoviji razvoj situacije na Bliskom istoku komentirala je i Evangelička crkva u Njemačkoj (EKD). Zajedno s humanitarnom organizacijom Diakonie, EKD je pozvao na hitni prekid nasilja u Pojasu Gaze. Predsjednica Vijeća EKD-a, biskupica Kirsten Fehrs je rekla: "Katastrofa koju su prouzročili ljudi mora se okončati". Ona je dodala kako se mora osloboditi izraelske taoce, ali i da se mora zaustaviti napade i progon civilnog stanovništva.

Španjolska za embargo

Nakon skoro tromjesečna blokade, Izrael je početkom prošlog tjedna djelomično dopustio dostavu humanitarne pomoći u Pojas gaze, no ta pomoć je po mišljenju Ujedinjenih naroda (UN) nedovoljna. Prije tjedan izraelske vojne snage su pokrenule novu veliku ofenzivu u Gazi.

Španjolska je u nedjelju (25.5.) zatražila uvođenje međunarodnog embarga na izvoz oružja Izraelu, kako bi se okončala humanitarna katastrofa i rat u Pojasu Gaze. "Zadnja stvar koja je trenutno potrebna Bliskom istoku je oružje", rekao je šef španjolske diplomacije José Manuel Albares u Madridu.

Volumen izvoza njemačkog oružja i vojne opreme u Izrael u posljednje je vrijeme opao. U prvom kvartalu ove godine ukupna vrijednost izdanih dozvola za izvoz oružja u inozemstvo je, po navodima Saveznog ministarstva gospodarstva, iznosila 1,18 milijardi eura. Izrael se na listi zemalja u koje Nijemci izvoze naoružanje našao tek na desetom mjestu, u prva tri mjeseca je savezna vlada odobrila izvoz vojne opreme u Izrael u vrijednosti od 28 milijuna eura, zaključuje Deutsche Welle.

