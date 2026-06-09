Propao megaprojekt vrijedan milijarde, Njemačka zadala udarac: Europa ostala bez lovca budućnosti?

Francuska i Njemačka odustale su od plana zajedničke izgradnje borbenog zrakoplova sljedeće generacije zbog dubokih industrijskih nesuglasica, što je veliki udarac viziji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o bližoj europskoj obrambenoj integraciji.

Propast ove suradnje naglašava koliko je teško navesti europske zemlje na suradnju na složenim i skupim multinacionalnim programima, unatoč zabrinutosti oko odvraćanja Rusije i pouzdanosti saveza sa Sjedinjenim Državama.

"Predsjednik Macron i savezni kancelar (Friedrich Merz) došli su do zajedničkog zaključka da uključene tvrtke neće moći surađivati ​​kako bi izgradile zajednički borbeni zrakoplov. Oni priznaju tu stvarnost", rekao je dužnosnik njemačke vlade za Politicom pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

"Zato je savezni kancelar Merz savjetovao predsjedniku Macronu da dalje ne nastavlja s razvojem zajedničkog borbenog zrakoplova", dodao je dužnosnik.

Projekt pokrenuli 2017.

Projekt, poznat kao Future Combat Air System (Sustav borbenog zračnog zrakoplovstva budućnosti), pokrenut 2017. godine, zastao je zbog žestokih nesuglasica između francuskog Dassaulta i njemačkog Airbusa Defence and Spacea oko toga koja bi tvrtka trebala preuzeti vodstvo nad projektom.

FCAS, u koji je uključena i Španjolska, trebao bi zamijeniti njemačke Eurofightere i francuske Rafaleove zrakoplove do oko 2040. godine. Program uključuje ratni zrakoplov - glavnu točku spora - kao i dronove i "borbeni oblak", odnosno digitalnu okosnicu projekta koji će povezati senzore, satelite, dronove i borbene zrakoplove u jedinstveni sustav.

Foto: Geoffroy Van der Hasselt/AFP/Profimedia

Elysée, odnosno ured predsjednika Macrona, u ponedjeljak je u izjavi priznao da se Airbus Defence and Space i Dassault Aviation nisu uspjeli dogovoriti. Francusko predsjedništvo nagovijestilo je da je odustajanje jednostrana njemačka odluka, rekavši novinarima: "Njemačke vlasti zaključile su da nije moguće vršiti daljnji pritisak na dotične tvrtke. Francuska i dalje smatra da je francusko-njemačka suradnja ključna i za naše zemlje i za naše europske partnere u području obrane i sigurnosti."

Moguća suradnja na dronovima i sustavu 'borbenog oblaka'

Unatoč neuspjehu dijela FCAS-a koji se odnosi na lovce, njemački vladin dužnosnik nije isključio mogućnost da Pariz i Berlin nastave surađivati ​​na dronovima i sustavu borbenog oblaka.

"Jezgra FCAS-a treba se nastaviti kao europski sustav. To je, u određenom smislu, živčani sustav koji umrežava zrakoplove, dronove i druge komponente u integriranu cjelinu", rekao je dužnosnik.

Francusko i njemačko ministarstvo obrane imat će zadatak razviti plan rada za obrambeno-industrijsku suradnju "usmjeren na nekoliko realnih, relevantnih projekata", dodao je dužnosnik.

Kraj borbene komponente FCAS-a nije bio iznenadni prekid, već rezultat spore, mukotrpne borbe između Airbusa i Dassault Aviationa - dvaju najutjecajnijih europskih obrambenih dobavljača.

Zastoj se produbio prošlog ljeta kada je Dassault, proizvođač francuskog borbenog zrakoplova Rafale, inzistirao na preuzimanju vodeće uloge u izgradnji borbenog zrakoplova FCAS. Airbus bi se tretirao kao podizvođač s ograničenim uvidom u dizajn, dok bi Dassault mogao birati dobavljače, odlučivati ​​o podjeli projektnog rada i djelovati kao jedini posrednik s kupcima.

Airbus je odbacio taj pristup kao temeljni prekid zajedničkog sporazuma kojim je pokrenut FCAS, tvrdeći da bi on pretvorio europski program suradnje u francuski borbeni zrakoplov, uz podršku njemačkog i španjolskog financiranja i industrijskih kompetencija.