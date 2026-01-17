Niz tragedija u zabavnim parkovima: Jesu li brze vožnje smrtonosnije nego što mislimo?

Starija žena je u studenom pronađena bez svijesti nakon vožnje roller-coasterom Revenge of the Mummy u tematskom parku na Floridi.

Posjetiteljica je hitno prevezena u bolnicu, no liječnici joj nisu mogli spasiti život, piše The Sun.

U izvješću nije naveden uzrok smrti, ali je u ovom parku između listopada i prosinca zabilježeno još osam ozljeda ili zdravstvenih incidenata.

Prijašnje zabrinutosti

Vožnja Revenge of the Mummy postiže brzinu do 72 km/h te se ranije dovodila u vezu s brojnim ozljedama.

Od otvaranja 2004. godine prijavljen je 21 incident povezan s tim roller-coasterom.

Među prijavljenim slučajevima bili su napadaj, prijelom kralješka, kao i mučnina i vrtoglavica.

Smrt iz nehaja?

Ovaj slučaj slijedi nakon smrti Kevina Zavale (32) u rujnu koji je preminuo nakon vožnje roller-coasterom Stardust Racers u najnovijem Universalovu parku Epic Universe. Zavala je hitno prevezen u bolnicu nakon vožnje na Stardust Racersu, gdje je preminuo od „višestrukih tupih ozljeda“.

Istraga je pokrenuta jer se sumnjalo na ubojstvo iz nehaja nakon što je bio pronađen bez svijesti poslije vožnje. Mrtvozornici su njegovu smrt proglasili nesretnim slučajem, no policija okruga Orange istražuje je li nemar imao ulogu.

"Ubojstvo iz nehaja naziv je za opći zakonski okvir koji obuhvaća smrti koje nisu prirodne. U slučajevima koji se na prvi pogled čine kao nesretni slučajevi – kao što je ovaj – detektivi moraju utvrditi postoji li ikakav oblik nemara, bilo kaznenog ili nekaznenog", priopćila je policija.

Gledali su u šoku

Još jedna potresna smrt povezana s roller-coasterom zabilježena je ove godine u Švedskoj, nakon što je Karin Elmegard pala s neispravne vožnje u zabavnom parku Gröna Lund, a u nesreći je bilo ozlijeđeno još osam posjetitelja.

Zastrašujuće snimke prikazuju kako žena pada s roller-coastera koji se kretao brzinom od 96 km/h u jednom od najpoznatijih europskih tematskih parkova.

Sigurnosne kamere zabilježile su posjetitelje kako u šoku gledaju prema gore i bježe dok je žena padala na tlo.

A tek testne vožnje

Godine 2024. u Njemačkoj je poginuo građevinski radnik (20) tijekom testne vožnje roller-coastera na Oktoberfestu.

Sebastian J. tragično je stradao kada je punom brzinom pogođen u glavu tijekom vožnje Olympia Loopinga, nekoliko dana prije početka festivala piva.

Olympia Looping najveći je mobilni roller-coaster na svijetu, a prije dvije godine odnio je život zaposlenika u Beču, no istraga tog slučaja nije utvrdila tehnički kvar.

