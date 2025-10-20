Ništa od prekida vatre u Ukrajini? Analitičar: 'Trump gubi inicijativu, dok Putin drži tempo'

Stav Moskve o prekidu vatre u Ukrajini "ostaje nepromijenjen", poručio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje o prijedlozima koje su iznijele Sjedinjene Države.

Rusija je i ranije odbacivala pozive na prekid vatre, navodno zahtijevajući da Ukrajina preda cijelu Donjecku oblast, piše Kyiv Independent.

"Ova tema više je puta bila pokretana u raznim oblicima tijekom razgovora između Rusije i SAD-a. Ruska strana je svaki put odgovorila i taj je odgovor dobro poznat; dosljednost ruskog stava se ne mijenja ", kazao je Peskov.

POGLEDAJTE VIDEO: Bono Marjanović o susretu Donalda Trumpa i Vladimira Putina

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sastanak u Bijeloj kući 'propao' zbog Putinovog poziva

Komentari na mogući prekid vatre uslijedili su nakon sastanka Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući 17. listopada, koji za Ukrajinu nije prošao po planu.

Zelenski je tada pokušao dogovoriti isporuku američkih raketa Tomahawk, dok ga je Trump, prema navodima, pokušao pritisnuti oko Putinovih teritorijalnih zahtjeva.

Prema saznanjima Kyiv Independenta, sastanak je propao zbog Putinova telefonskog poziva Trumpu dan ranije. Tijekom tog poziva, Putin je ponovno zatražio da Ukrajina prepusti Rusiji potpunu kontrolu nad Donjeckom oblasti kao uvjet za okončanje rata.

Trump je u javnosti negirao vršenje pritiska na ukrajinskog predsjednika, ali je poručio da je Putin osvojio određeni teritorij i treba očekivati da će zadržati dio ukrajinskog teritorija u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma.

Samit u Budimpešti

Očekuje se da će američki i ruski dužnosnici ovog tjedna razgovarati o miru u Ukrajini na dogovorenom samitu u Budimpešti.

Održivost takvih mirovnih napora ostaje upitna jer je Kijev više puta odbio predati neokupirane teritorije Rusiji. Umjesto toga, Ukrajina traži bezuvjetni prekid vatre kao preduvjet za daljnje mirovne pregovore.

"Logika Donalda Trumpa je jednostavna: treba mu aplauz i uspjeh — sve ostalo mu je manje važno“, rekao je za Kyiv Independent ukrajinski politički analitičar Jevhen Mahda.

"Nažalost, u rusko-američkim odnosima... Trump gubi inicijativu“, dok Putin diktira tempo", dodao je.

Trump i Putin u kolovozu su se sastali na Aljasci gdje nisu uspjeli doći ni do kakvog dogovora.

Nakon što je Trump najavio drugi summit koji bi ugostila Mađarska, pod vodstvom Moskvi naklonjenog premijera Viktora Orbána, Zelenski je rekao da Budimpešta nije idealno mjesto, ali je izrazio spremnost sudjelovati ako bude službeno pozvan.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski obukao i sako da impresionira Trumpa, ali ostao i bez Tomahawka i bez jamstava