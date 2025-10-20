Iz Kremlja objasnili zašto će sastanak Putina i Trumpa biti kod čovjeka koji se protivi podršci Ukrajini

Kremlj je rekao u ponedjeljak da je Budimpešta odabrana za mjesto održavanja sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa jer mađarski premijer Viktor Orbán ima dobre odnose s obojicom čelnika.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima:

"Orbán ima prilično tople odnose s predsjednikom Trumpom i vrlo konstruktivne odnose s predsjednikom Putinom", pojasnio je.

Orbán više puta kritizirao podršku Ukrajini

"I to je, naravno, uvelike pridonijelo razumijevanju koje je postignuto tijekom posljednjeg telefonskog poziva“, dodao je, referirajući se na prošlotjedni razgovor između Trumpa i Putina koji je rezultirao njihovim dogovorom o sastanku u Budimpešti.

Orbán, nacionalist i konzervativac, više je puta kritizirao zapadnu podršku Ukrajini, koja graniči s Mađarskom. Ranije ove godine rekao je da je Rusija već dobila rat u Ukrajini.

Neke europske vlade koje podržavaju Ukrajinu rekle su da je neprikladno ugostiti Putina na samitu u državi članici Europske unije. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas također je rekla u ponedjeljak da to nije primjereno.

Peskov je rekao da tek počinje rad na samitu, koji bi bio usmjeren na napredak u rješavanju sukoba u Ukrajini i razvoj odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država.

