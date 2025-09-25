Nicolas Sarkozy proglašen krivim: Primio milijune od pokojnog Gadafija

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy proglašen je krivim za udruživanje radi počinjenja kaznenog djela u slučaju vezanom za primanje milijuna eura nezakonitih sredstava od pokojnog libijskog vođe Moamera Gadafija, javlja u četvrtak BBC.

Pariški kazneni sud ga je oslobodio od svih drugih optužbi, uključujući one za pasivnu korupciju i nezakonito financiranje predizborne kampanje.

Sarkozy, koji kaže da je slučaj politički motiviran, optužen je za sklapanje dogovora s Gadafijem 2005. godine, kada je bio francuski ministar unutarnjih poslova, kako bi dobio financiranje kampanje u zamjenu za podršku tada izoliranoj libijskoj vladi na međunarodnoj sceni.

Sedamdesetogodišnji Sarkozy bio je francuski predsjednik od 2007. do 2012.

Carla Bruni optužena za prikrivanje dokaza

Istraga je otvorena 2013., dvije godine nakon što je Saif al-Islam, sin tadašnjeg libijskog čelnika prvi put optužio Sarkozyja da je uzeo milijune od njegovog oca za financiranje kampanje.

Libanonski poduzetnik Ziad Takieddine, koji je dugo bio posrednik između Francuske i Bliskog istoka, iduće je godine rekao da ima pisani dokaz da je Sarkozyjevu kampanju "obilno" financirao Tripoli, a da su se isplate u iznosu od 50 milijuna eura nastavile nakon što je postao predsjednik.

Sarkozyjeva supruga, bivša talijanska pjevačica i supermodel Carla Bruni-Sarkozy, prošle godine je optužena za prikrivanje dokaza vezanih za slučaj s Gaddafijem te udruživanje radi počinjenja prevare, što poriče.

Otkako je izgubio na predsjedničkim izborima 2012., Sarkozy je postao metom nekoliko kaznenih istraga.

Također, uložio je žalbu na presudu iz veljače 2024. kojom je proglašen krivim za prekomjerno trošenje za svoju kampanju 2012., a potom angažiranje tvrtke za odnose s javnošću kako bi to zataškao. Određena mu je jednogodišnja zatvorska kazna, od koje je šest mjeseci bilo uvjetno.

Godine 2021. proglašen je krivim zbog pokušaja podmićivanja suca 2014. te je postao prvi bivši francuski predsjednik koji je dobio zatvorsku kaznu.

Pariški žalbeni sud je u prosincu presudio da svoju kaznu može odslužiti kod kuće tako da nosi elektroničku narukvicu.