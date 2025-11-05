Maduro pozvao Venezuelance da špijuniraju jedni druge: 'Spremni smo braniti domovinu'

U jeku rastućih napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, venezuelska vlada potiče građane da špijuniraju jedni druge koristeći redizajniranu aplikaciju za prijavu sumnjivih osoba ili aktivnosti. Predsjednik Nicolás Maduro, koji strahuje od američkog pokušaja svrgavanja s vlasti, promovira aplikaciju kao alat za obranu domovine, piše CNN.

Kritičar venezuelskog predsjednika ovaj potez vide kao opasno sredstvo za gušenje slobode i nadzor.

Softver pod nazivom VenApp, 2022. godine pokrenuo je venezuelski predsjednik kao hibridnu aplikaciju koja je kombinirala uslugu za razmjenu poruka s linijom za pomoć građanima, omogućujući im prijavu komunalnih problema poput nestanka struje ili vode.

Međutim, aplikacija se sada koristi kao kanal putem kojeg Venezuelanci mogu obavijestiti vladu o svemu što bi se moglo smatrati pobunjeničkim ili nelojalni.

"Ova inicijativa predstavlja ozbiljnu zabrinutost za privatnost, slobodu izražavanja i sigurnost, jer promiče sustav društvenog nadzora i militarizaciju javnog reda", upozorili su iz aktivističke skupine Venezuela Sin Filtro.

CNN je venezuelanskom Ministarstvu informiranja poslao zahtjev za komentar o kritikama na račun aplikacije, no odgovor nisu dobili.

Boji se američkog pritiska

Maduro je prošlog mjeseca, zbog straha od nemira kojeg bi mogao prouzročiti američki pritisak, pozvao oružane snage da nadziru stvaranje "nove aplikacije, kako bi ljudi mogli sigurno prijaviti sve što čuju, sve što pročitaju".

Donald Trump je nedavno odobrio operaciju CIA-e u Venezueli što je izazvalo zabrinutost vlade u Venezueli. A situaciju inje smirila ni činjenica da američka vojska raspoređuje ratne brodove, borbene zrakoplove i do 10.000 vojnika u južno Karipsko more, službeno radi borbe protiv trgovaca drogom.

Ujedinjeni narodi i neki američki zakonodavci kritizirali su Trumpovu administraciju, koja tvrdi su ove operacije rezultirale smrću više od 60 navodnih "narkoterorista". Zabrinuti su zbog zlouporabe predsjedničkih ovlasti i, kako navode, izvansudskih ubojstava bez pruženih dokaza.

Aplikacija je uklonjena

Maduro je na čelu Venezuele od 2013. godine, a na vlasti se održao unatoč uvjerljivom porazu na predsjedničkim izborima 2024. godine. Izborno tijelo, puno Madurovih pristaša, proglasilo ga je pobjednikom usred optužbi za namještanje glasova, što je vlada demantirala.

Kada su nakon izbora izbili masovni ulični prosvjedi, Maduro je pozvao građane da koriste VenApp za prijavljivanje oporbenih aktivnosti. To je izazvalo reakcije organizacija za ljudska prava poput Amnesty Internationala.

Oni su upozorili da bi se aplikacija mogla koristiti "ne samo za ograničavanje prava ljudi na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja, već i potencijalno doprinijeti nezakonitim uhićenjima, pritvaranjima i drugim ozbiljnim kršenjima ljudskih prava".

Nakon tih kritika VenApp je uklonjen iz trgovina aplikacijama tvrtki Apple i Google. Iako se više nije mogla preuzeti, aplikacija nikada nije prestala raditi. Svi koji su je instalirali prije kolovoza 2024. godine i dalje mogu pristupiti aplikaciji, a vlada je također stvorila mobilnu verziju koja funkcionira putem internetskog preglednika.

'Ovo je vlada koja špijunira svoj narod'

U glavnom gradu Caracasu, novinari CNN-a dobili su rijedak uvid u aplikaciju. Korisnike se traži da obavijeste vladu ako primijete dronove ili prisutnost "sumnjivih osoba" u zemlji. Prema podatcima organizacije Foro Penal, iza rešetaka se nalazi više od 800 ljudi iz političkih razloga. Vlada tu optužbu odbacuje.

Među korisnicima koji podržavaju vladine ciljeve je i stanovnik siromašne četvrti na periferiji Caracasa. Nije otkrio svoj identitet zbog straha od odmazde, ali rekao je da je aplikacija izvrsno funkcionirala za rješavanje komunalnih problema i da ne bi oklijevao koristiti je za prijavu drugih građana ako bi osjetio da je zemlja napadnuta.

"Spremni smo braniti domovinu, našu zemlju, kao dobri revolucionari kakvi jesmo!" izjavio je.

Teško je procijeniti koliku podršku Maduro zapravo ima. Oporba tvrdi da je Maduro na izborima prošle godine osvojio oko 30 posto glasova. Isto tako teško je procijeniti i podršku koju bi eventualna američka vojna akcija imala među stanovništvom.

Aplikacija VenApp mogla bi biti jedan od razloga zašto su građani oprezni u izražavanju svojih stavova. "Nikada je ne bih ni sanjala preuzeti. Zastrašujuće je da sada postoji aplikacija za građane da prijavljuju jedni druge", rekla je pristaša oporbe, koja je također htjela ostati anonimna.

"Povrh toga, kako znamo da nas aplikacija ne špijunira? Ovo je vlada koja špijunira svoj narod", dodala je.

