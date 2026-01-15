Olga kao da je od čelika! Dron Shahed eksplodirao kraj nje, ona nastavila mesti!

Komunalna radnica Olga čistila je cestu od snijega kada je tijekom jutra 15. siječnja ruski dron eksplodirao pri slijetanju na dječje igralište u Lavovu u blizini spomenika Stepanu Banderi - ukrajinskom nacionalističkom vođi koji je bio ključna osoba u borbi za neovisnost Ukrajine sredinom 20. stoljeća.

Olga nije otišla u sklonište kada je izdano upozorenje na zračnu uzbunu. Čim je dron Shahed eksplodirao, odmah se vratila lopatanju snijega, objavila je Pravda.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka nevjerojatnog trenutka. Inače, inače 59-godišnja Olga radi na tom poslu već 10 godina.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Kolegica i ja smo stajale tamo. Čistila sam autobusnu stanicu. Nisam znala da će išta uletjeti. Onda su nam rekli da trčimo, i preletjelo je ravno iznad naših glava. Čula se tupa, ali vrlo glasna eksplozija. Mislio sam da je mina, ali policajac je rekao da je to bio Shahed", rekla je.

Kasnije je gradonačelnik Lavova Andrii Sadovyi nazvao Olgu da provjeri kako se osjeća. Rekla mu je da je dobro.

"Ne znam bih li vam se zahvalio ili vas izgrdio. Vaša hrabrost danas je impresionirala sve u Ukrajini. Želim vam se zahvaliti što služite zajednici i na vašem radu. I mi ćemo vam se zasebno zahvaliti", rekao je gradonačelnik. Dodao je ipak - da kada dođe do zračnog napada da paze na sebe i ostanu sigurni. "Razumijem da ima posla, ali vaša sigurnost je na prvom mjestu", rekao je.

Povjesničar i novinar Vakhtang Kipiani dodao je: "Živčani sustav ove Ukrajinke, Olhe iz Lavova, trebao bi biti priznat kao UNESCO-va nematerijalna kulturna baština."

POGLEDAJTE VIDEO Arktik na rubu eksplozije, ni jedan scenarij nije nemoguć: Europa razjedinjena