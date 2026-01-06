Jezivi plan neonacista u Europi: Regrutiraju članove u borbene kampove i spremaju 'rasni rat'

Nasilna neonacistička skupina Vanguard Britannica pokrenula je opasnu kampanju regrutacije i organizacije borbenih kampova diljem Velike Britanije. Akcija je uspostavljena kako bi pripremili svoje članove za, kako to nazivaju, 'nadolazeći rasni rat'.

Ova ekstremno desničarska organizacija nastala je 2022. godine u East Midlandsu, a povezana je sa supremacističkim pokretima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, piše The Telegraph.

Često ciljaju na židovska i etnička manjinska područja gdje izvršavaju antisemitske napade i šire rasističku propagandu.

Kampovi diljem Velike Britanije

Vanguard Britannica organizira kampove za obuku u Londonu, Midlandsu, Istočnoj Angliji i Škotskoj gdje maskirani članovi prolaze različite treninge.

Promotivne snimke, objavljene na njihovom Telegram kanalu uz uzbudljivu glazbu, prikazuju muškarce kako se 'pripremaju za političko nasilje', upozorio je Alex Hearn, sudirektor udruge Labour Against Antisemitism.

"Kampovi za obuku boraca i radionice s istaknutim bijelim nacionalističkim skupinama diljem svijeta sugeriraju da se Vanguard Britannica možda priprema za povećano političko ili rasno nasilje", ispričao je Hearn.

Iskorištavanje antimigrantskih osjećaja

Ova neonacistička skupina iskorištava antiimigrantske osjećaje postavljanjem rasističkih transparenata.

"Oni iskorištavaju antiimigrantske osjećaje u svojim kampanjama s transparentima i naljepnicama na autocestama, ali pravi ciljevi ovih bijelih nacionalista su rasna čistoća“, upozorio je Hearn.

Vanguard Britannica posebno cilja židovska područja, postavljajući plakate i šireći poruke kojima žele 'educirati sve o zlu koje Židovi nanose našim zemljama i narodu'.

Antisemitske aktivnosti pojačale su se nakon pojačanih napada na Židove, među kojima je i onaj na židovskom festivalu na plaži Bondi u Sydneyu.

Okupljanje neonacističkih skupina

Vanguard Britannica proširila je svoj utjecaj sklapanjem saveza s međunarodnim neonacističkim skupinama, uključujući Patriotic Front, najistaknutiju neonacističku organizaciju u SAD-u, te Active Club England (ACE), koji se predstavlja kao fitness udruga, ali promiče nacističke vrijednosti i idolizira Hitlera.

Članovi Vanguard Britannice otputovali su u SAD kako bi prisustvovali prvoj nacionalnoj konferenciji Patriotskog fronta i sudjelovali u ‘radionicama’.

Nakon povratka su se na Telegramu pohvalili da su spremni primijeniti sve ono što su naučili, što je dodatno podignulo zabrinutost oko njihovih namjera.

Prijetnja javnoj sigurnosti

Vanguard Britannica stekla je ozloglašenost nakon povezanosti s maršem koji je prethodio terorističkom napadu u Charlottesvilleu 2017., gdje je jedna osoba poginula, a deseci su ozlijeđeni.

U početku su se bavili tek širenjem antisemitske i rasističke propagande, a onda su 2024. prešli na organizirano nasilje i regrutiranje članova. Organizatori kampova tvrde da se pripremaju za 'nadolazeći rasni rat', što dodatno pojačava strahove od eskalacije nasilja.

Vlasti upozoravaju da rast ekstremističkih skupina poput Vanguard Britannice predstavlja ozbiljnu prijetnju javnoj sigurnosti.

"Ovo nije samo pitanje rasističkih naljepnica; ova skupina aktivno trenira za nasilje i širi opasnu ideologiju", upozorio je Hearn i pozvao na hitnu akciju kako bi se zaustavio utjecaj ove opasne skupine.

