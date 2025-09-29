Nekima je jako dobro došao svijet na rubu rata: Objavljeno ukupno bogatstvo Donalda Trumpa

Donald Trump i njegova obitelj značajno su povećali svoje bogatstvo od početka drugog predsjedničkog mandata, navodi magazin. Prema procjenama, Trumpovo ukupno bogatstvo sada iznosi oko 7,3 milijarde dolara, odnosno približno 6,2 milijarde eura, javlja magazin Forbes.

Od inauguracije 20. siječnja 2025., bivši i sadašnji američki predsjednik Donald Trump gotovo je udvostručio svoje bogatstvo. Prema podacima Forbesa iz rujna 2025., Trump je prošle godine raspolagao imovinom vrijednom 3,9 milijardi dolara, dok sada ta brojka iznosi 7,3 milijarde dolara.

Glavni izvor povećanja bogatstva su, prema magazinu, Trumpovi poslovi s kriptovalutama. Neposredno prije početka mandata lansirao je vlastiti memecoin “$TRUMP”, čija je vrijednost naglo porasla tijekom inauguracijskih dana. Forbes procjenjuje da je Trump tim potezom zaradio oko 709 milijuna dolara (oko 605 milijuna eura).

Profit kroz obiteljski projekt

Također, Trump je profitirao i kroz obiteljski projekt World Liberty Financial, tvrtku iz kripto sektora koja je od veljače prikupila značajna ulaganja. Samo iz te firme, Trump je ostvario zaradu od oko 338 milijuna dolara, dok je dodatnih 200 milijuna dolara zaradio zahvaljujući stablecoinu USD1, kojeg tvrtka izdaje od ožujka.

Tvrtka World Liberty Financial već neko vrijeme je pod povećalom zbog mogućih sukoba interesa, budući da su, prema navodima, inozemni investitori – uključujući Ujedinjene Arapske Emirate – uložili desetke milijuna dolara, potencijalno izravno povezane s predsjednikom SAD-a.

Trumpovi udjeli u firmi Trump Media and Technology Group, koja stoji iza njegove društvene mreže Truth Social, procijenjeni su na dvije milijarde dolara. Iako je tvrtka u 2024. godini zabilježila gubitak od 401 milijun dolara, mnogi investitori i dalje vjeruju u projekt.

Uz to, Trump i dalje posjeduje klasične izvore prihoda: golf resortove, nekretnine u New Yorku te poznati vinograd Trump Winery, čija vrijednost se i dalje mjeri u milijardama dolara.

