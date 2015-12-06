{NOINDEX-NOFOLLOW} 'NE MOŽEMO SE PRAVITI DA NE VIDIMO': Evo što je Njemačka poručila Saudijskoj Arabiji - Net.hr
Evo što je Njemačka poručila Saudijskoj Arabiji

Foto: AFP, ODD ANDERSEN

6.12.2015.
15:00
Hinadanas.hr
AFP, ODD ANDERSEN
Gabriel, socialdemokratski koalicijski partner kancelarke Angele Merkel, istaknuo je da se "ne možemo više praviti da ne vidimo jer je to vrijeme prošlo".

Vehabijske škole

On ističe da Saudijska Arabija financira vehabijske džamije širom svijeta i da su te institucije poznate po tome što šire ekstremizam.

Bliskoistočna zemlja obiluje vehabijskim školama sunitskog islama koje Gabriel izjednačuje s "cjelokupnom ideologijom" tzv. Islamske države.

Teroristička mreža preuzela je odgovornost za mnogobrojne napade poput onih u Bejrutu, Parizu i Kaliforniji.

