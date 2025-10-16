NOVI INCIDENT /

NATO dignuo F-35 avione na ruskog špijuna: Objavljena fotografija nakon drame

NATO dignuo F-35 avione na ruskog špijuna: Objavljena fotografija nakon drame
×
Foto: X/screenshot

Norveška vlada navodi da je Rusija ove godine već tri puta povrijedila njezin zračni prostor

16.10.2025.
13:36
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

NATO je u četvrtak potvrdio da su dva njihova zrakoplova F-35 u srijedu presrela ruski špijunski avion.

Drama na nebu odvijala se u blizini Norveške, a NATO je kazao da su njihovi zrakoplovi, inače dio sustava brze reakcije (Quick Reaction Alert), identificirali avion tipa IL-20 COOT-A koji je letio u međunarodnom zračnom prostoru iznad Finnmarka.

U objavi na društvenoj mreži X objavljena je i fotografija ruskog zrakoplova, a Daily Mail navodi da je opremljen posebnim sustavima za elektroničko i komunikacijsko izviđanje te da je sposoban radarski snimati i mapirati teren.

POGLEDAJTE VIDEO: Dronovi i nad Njemačkom, europski lideri traže rješenje: Prijeti li nam nova sigurnosna kriza?

Moskva šuti 

Norveška vlada navodi da je Rusija ove godine već tri puta povrijedila njezin zračni prostor, a Moskva se nije službeno oglasila o najnovijem incidentu. Kremlj je u prošlosti odbacivao optužbe NATO-a i tvrdio da ruski zrakoplovi djeluju zakonito u međunarodnom zračnom prostoru.

Podsjetimo, zrakoplov IL-20 Rusija je koristila i u ranijim upadima. Prošli mjesec jedan takav letio je iznad Baltičkog mora, nakon čega su poletjeli njemački i švedski borbeni avioni. 

POGLEDAJTE VIDEO: Uzbune u zračnom prostoru NATO-a! RTL Dosje analizira: Ima li Europa odgovor na nove prijetnje?​

RusijaNatoZrakoplov
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI INCIDENT /
NATO dignuo F-35 avione na ruskog špijuna: Objavljena fotografija nakon drame