NATO dignuo F-35 avione na ruskog špijuna: Objavljena fotografija nakon drame

NATO je u četvrtak potvrdio da su dva njihova zrakoplova F-35 u srijedu presrela ruski špijunski avion.

Drama na nebu odvijala se u blizini Norveške, a NATO je kazao da su njihovi zrakoplovi, inače dio sustava brze reakcije (Quick Reaction Alert), identificirali avion tipa IL-20 COOT-A koji je letio u međunarodnom zračnom prostoru iznad Finnmarka.

✈️ Two F-35s from NATO’s Quick Reaction Alert (QRA) at Evenes 🇳🇴 scrambled yesterday – the first live mission directed by the new CAOC Bodø.



The jets identified a 🇷🇺 IL-20 COOT-A intelligence aircraft flying in international airspace north of Finnmark 🇳🇴 pic.twitter.com/O6cuPzXC9q — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 16, 2025

U objavi na društvenoj mreži X objavljena je i fotografija ruskog zrakoplova, a Daily Mail navodi da je opremljen posebnim sustavima za elektroničko i komunikacijsko izviđanje te da je sposoban radarski snimati i mapirati teren.

Moskva šuti

Norveška vlada navodi da je Rusija ove godine već tri puta povrijedila njezin zračni prostor, a Moskva se nije službeno oglasila o najnovijem incidentu. Kremlj je u prošlosti odbacivao optužbe NATO-a i tvrdio da ruski zrakoplovi djeluju zakonito u međunarodnom zračnom prostoru.

Podsjetimo, zrakoplov IL-20 Rusija je koristila i u ranijim upadima. Prošli mjesec jedan takav letio je iznad Baltičkog mora, nakon čega su poletjeli njemački i švedski borbeni avioni.

