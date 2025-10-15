NATO mijenja pravila o rušenju ruskih aviona? Otkriveno što želi poznati general

NATO savez razmišlja o uvođenju novih pravila za zračne borbe koja bi njihovim pilotima znatno olakšala obaranje ruskih borbenih zrakoplova, piše Daily Mail u srijedu.

Vojni čelnici razgovaraju o jedinstvenom i usklađenom pravilniku za sukob s neprijateljskim zrakoplovima, što bi moglo omogućiti da ruski ratni avioni s projektilima u zračnom prostoru zemalja članica postanu legitimne mete.

Vjeruje se da će se prijedlog razmatrati na sastanku ministara obrane zemalja NATO-a u Bruxellesu u srijedu, a izvor upoznat sa sastancima iza zatvorenih vrata tvrdi da bi naoružanje i putanja zrakoplova određivalo predstavlja li on prijetnju.

Neke države oprezne

Podsjetimo, brojne europske države zabrinute su zbog sve češćih letova ruskih zrakoplova i upada dronova u blizini njihovih granica. Čelnici NATO-a, među njima i američki predsjednik Donald Trump, zalažu se za odlučnije djelovanje.

Države članice trenutačno djeluju prema različitim pravilima. Neke zahtijevaju da piloti vizualno potvrde metu prije otvaranja vatre, a druge dopuštaju djelovanje isključivo na temelju radarskih podataka. Upravo su te nesuglasice potaknule rasprave iza kulisa o jasnijem definiranju uvjeta pod kojima je opravdano oboriti ruski zrakoplov nad teritorijem NATO-a.

Izvori ističu da se general Alexus Grynkewich, vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a za Europu, zauzima za "ujedinjeni, jedinstveni sustav zračne i raketne obrane" kako bi pojednostavio odgovor saveza na potencijalne ruske provokacije.

S druge strane, nekoliko država članica i dalje je oprezno jer smatraju da bi takav potez mogao dovesti do izravne konfrontacije s Rusijom.

