Ispovijest: 'Spriječio sam bombaša da raznese rodilište, a onda me tražio nešto neobično'

Terorist inspiriran ISIL-om "tražio je zagrljaj" nakon što je priznao da je planirao aktivirati bombu u rodilištu, ispričao je junak koji ga je spriječio u brutalnom naumu. Zatim je uhićen. Nathan Newby (35) spriječio je Mohammada Farooqa da aktivira eksploziv u ekspres loncu domaće izrade u bolnici St James's u Leedsu 2023. godine. Pacijent, koji je izašao iz bolnice da udahne malo zraka, uspio je spriječiti pokolj jednostavnim činom ljubaznosti, a sada je prvi put progovorio o incidentu, piše The Sun.

Prošle godine Farooq je osuđen na minimalnu kaznu od 37 godina zatvora zbog planiranja bombaškog napada. Na suđenju se čulo da je Farooq postao "samoradikalizirani usamljeni terorist", inspiriran ISIL-om. Sudu je također rečeno da je odabrao bolnicu kao metu jer je tamo bio klinički pomoćni radnik i imao je dugogodišnje nezadovoljstvo medicinskim sestrama na svom odjelu.

Za svoje hrabre postupke tog dana, Nathanu će na svečanosti biti dodijeljeno drugo najviše civilno odlikovanje za hrabrost - Medalja sv. Jurja. Govoreći prije primanja nagrade, Nathan je rekao da je Farooq vjerojatno bio "dobar momak", dodajući da je potencijalni terorist vjerojatno "prolazio kroz loše stvari u to vrijeme". Nathan smatra da se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Želio je samo zagrljaj

Nathan je izašao na svjež zrak kada je ugledao Farooqa s rukama u džepovima, kako se njiše kao da je primio loše vijesti. Otišao je do njega i pitao ga kako je, ne znajući da nosi bombu. Farooq je rekao Nathanu da je u bolnici zbog "neke vrste osvete", a Nathan je primijetio da stalno gleda u svoju torbu.

"A onda sam ga pitao što je u njoj... i onda je jednostavno iznio... mrmljao je i, nije htio, ali onda sam to izvukao iz njega. Samo je rekao da je to bomba", ispričao je. Tražio ga je da pogledao bombu, Farooq mu je pokazao. Nathan je priznao da je bio uplašen, ali se usredotočio na to da terorista odmakne od bolnice. Dok mu se Farooq jadao o svojim mentalnim problemima, Nathan je pokušao odrediti radijus bolnice. Nadao se da će ga dovoljno udaljiti da će samo oni stradati ako bomba eksplodira. Nakon što je premjestio bombaša na obližnju klupu, Nathan je rekao da su njih dvojica satima razgovarali, dok mu je Farooq pričao o svojoj obitelji i djeci.

"Nekoliko puta me pitao može li me zagrliti, a ja sam rekao da, naravno da možeš“, rekao je Nathan. Tijekom razgovora, Farooq je navodno Nathana nazvao "super tipom". Farooq je na kraju rekao Nathanu da nazove policiju "prije nego što se predomisli". Dok je razgovarao s policajcima telefonom, Nathan im je rekao da se Farooq "duboko u sebi činio kao dobar tip". Tek kada su stigli naoružani policajci i uhitili Farooqa, Nathan je shvatio ozbiljnost situacije. Obuzele su ga emocije kada je sjeo na stražnje sjedalo policijskog automobila. Još uvijek razmišlja o toj noći i što se moglo dogoditi. Sutkinja koja je osudila Farooqa, Cheema-Grubb, rekla je da je Newby "izvanredan, običan čovjek čija je pristojnost i ljubaznost 20. siječnja 2023. spriječila zločin u rodilištu".

