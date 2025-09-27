Nastavljaju se nemilosrdni ruski napadi: Gađaju infrastrukturu, a pogodili i stambenu zgradu

Tijekom ruskog napada dronovima na ukrajinsku oblast Vinica u noći na subotu izbili su veliki požari, a oštećena je i jedna stambena zgrada, objavile su lokalne vlasti, piše Kyiv Independent.

"Kao posljedica masovnog neprijateljskog napada sinoć u regiji Vinica, pogođena je kritična infrastruktura", navodi se u objavi lokalnih vlasti na Telegramu.

Vatrogasci su ugasili požar, a željeznički promet je uspostavljen. Međutim, jedna stambena zgrada još je uvijek bez struje.

"U gašenju požara sudjelovalo je više od 30 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila", objavila je Državna služba za izvanredne situacije. U ovom napadu nije bilo žrtava.

Četiri osobe ozlijeđene u napadu ruskog drona na trgovinu namještaja u Harkivu u petak. Ruski dron pogodio je trgovinu namještaja.

Daily life in Ukraine: Russian drone crashed into the roof of Kharkiv shopping centre today. Hole in the roof, water covering the furniture. Sign outside says: ‘We are working’ - you’ll see a lot of signs like this in Ukraine outside of stores and cafes hit by Russian attacks. pic.twitter.com/YG8ya89OfI — Margo Gontar 🔱 (@MargoGontar) September 26, 2025

Pogođen i autobus s putnicima

Oleg Sinjehubov, načelnik Harkivske regionalne vojne uprave, potvrdio je napad na Telegramu neposredno prije 16.00 sati u petak, iako su hitne službe tada izvijestile samo o dvije žrtve, piše Kyiv Post.

Gradonačelnik Harkiva, Igor Terehov, također na Telegramu, rekao je da je u napadu pogođen i gradski autobus s putnicima.

"Prema preliminarnim informacijama, među njima nema žrtava", dodao je.

Sinjehubov je potom objavio da liječnici liječe tri žene ozlijeđene u napadu, a nekoliko minuta kasnije izvijestio je o četvrtoj ranjenoj osobi.

Terekhov je potvrdio da su ukupno četiri osobe ranjene, navodeći da se sumnja da je u napadu korišten ruski dron tipa "Molnija", iako je istraga još uvijek u tijeku.

Rusija je također ciljala Harkiv u ranim jutarnjim satima u četvrtak, kao dio velikog napada dronom. Tijekom tog napada, 59-godišnji muškarac je poginuo u Harkivskoj oblasti kada je dron pogodio općinsku zgradu u selu Prikilotne, u Kupjanskom okrugu, na prvoj crti fronta.

Sinjehubov je rekao da su dvije osobe, 59-godišnji muškarac i 83-godišnja žena, završili u bolnici nakon napada vođenom raketom u selu Beli Kolodjaz u petak.

