Nastavljaju se nemilosrdni ruski napadi: Gađaju infrastrukturu, a pogodili i stambenu zgradu
'Kao posljedica masovnog neprijateljskog napada sinoć u regiji Vinica, pogođena je kritična infrastruktura'
Tijekom ruskog napada dronovima na ukrajinsku oblast Vinica u noći na subotu izbili su veliki požari, a oštećena je i jedna stambena zgrada, objavile su lokalne vlasti, piše Kyiv Independent.
"Kao posljedica masovnog neprijateljskog napada sinoć u regiji Vinica, pogođena je kritična infrastruktura", navodi se u objavi lokalnih vlasti na Telegramu.
Vatrogasci su ugasili požar, a željeznički promet je uspostavljen. Međutim, jedna stambena zgrada još je uvijek bez struje.
"U gašenju požara sudjelovalo je više od 30 vatrogasaca i osam vatrogasnih vozila", objavila je Državna služba za izvanredne situacije. U ovom napadu nije bilo žrtava.
Četiri osobe ozlijeđene u napadu ruskog drona na trgovinu namještaja u Harkivu u petak. Ruski dron pogodio je trgovinu namještaja.
Pogođen i autobus s putnicima
Oleg Sinjehubov, načelnik Harkivske regionalne vojne uprave, potvrdio je napad na Telegramu neposredno prije 16.00 sati u petak, iako su hitne službe tada izvijestile samo o dvije žrtve, piše Kyiv Post.
Gradonačelnik Harkiva, Igor Terehov, također na Telegramu, rekao je da je u napadu pogođen i gradski autobus s putnicima.
"Prema preliminarnim informacijama, među njima nema žrtava", dodao je.
Sinjehubov je potom objavio da liječnici liječe tri žene ozlijeđene u napadu, a nekoliko minuta kasnije izvijestio je o četvrtoj ranjenoj osobi.
Terekhov je potvrdio da su ukupno četiri osobe ranjene, navodeći da se sumnja da je u napadu korišten ruski dron tipa "Molnija", iako je istraga još uvijek u tijeku.
Rusija je također ciljala Harkiv u ranim jutarnjim satima u četvrtak, kao dio velikog napada dronom. Tijekom tog napada, 59-godišnji muškarac je poginuo u Harkivskoj oblasti kada je dron pogodio općinsku zgradu u selu Prikilotne, u Kupjanskom okrugu, na prvoj crti fronta.
Sinjehubov je rekao da su dvije osobe, 59-godišnji muškarac i 83-godišnja žena, završili u bolnici nakon napada vođenom raketom u selu Beli Kolodjaz u petak.
