NASTAVAK PREGOVORA?

Dok se svijet 'zabavlja' Grenlandom, pazite tko se sastaje na marginama foruma u Davosu

Dok se svijet 'zabavlja' Grenlandom, pazite tko se sastaje na marginama foruma u Davosu
Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Trump će ove godine osobno prisustvovati godišnjem sastanku, nakon što se prošle godine obratio skupu putem video veze

19.1.2026.
13:04
Hina
Fabrice Coffrini/afp/profimedia
Posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kiril Dmitriev otputovat će ovaj tjedan u švicarsko odmaralište Davos i održati sastanke s članovima američkog izaslanstva na marginama Svjetskog gospodarskog foruma, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s posjetom pod uvjetom anonimnosti.

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov rekao je u nedjelju da će se razgovori s američkim dužnosnicima o rješenju gotovo četverogodišnjeg rata s Rusijom nastaviti na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) ovog tjedna.

Trump će ove godine osobno prisustvovati godišnjem sastanku, nakon što se prošle godine obratio skupu putem video veze. Pratit će ga veliko američko izaslanstvo. 

Mirovni sporazum

Kremlj je izjavio da se priprema dočekati Trumpova izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpova zeta Jareda Kushnera u Moskvi na mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali da još nisu određeni datumi.

Dmitriev je u prosincu otputovao u SAD i održao dvodnevne razgovore s Witkoffom i Kushnerom. Nakon povratka s putovanja informirao je Putina.

Witkoff i Kushner kasnije su se sastali s dužnosnicima iz Ukrajine i Europe, a zatim odvojeno s ukrajinskim izaslanstvom koje je predvodio Umerov. Witkoff je razgovore nazvao "produktivnima i konstruktivnima".

Trump i Putin razgovarali su o ratu u Ukrajini tijekom telefonskog poziva 29. prosinca koji je Bijela kuća opisala kao "pozitivan".

U intervjuu za Reuters 14. siječnja, Trump je rekao da Ukrajina, a ne Rusija, koči potencijalni mirovni sporazum, u izjavi koja je u oštroj suprotnosti sa stajalištem europskih čelnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump poslao poruku Putinu? Kovač: 'Rusi i Kinezi moraju se maknuti iz američkog dvorišta'

