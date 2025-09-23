NASA odabrala deset novih astronauta za misije na Mjesec i Mars: 'Proklet bio ako nas Kinezi preteknu'

Američka svemirska agencija NASA je u ponedjeljak predstavila 10 osoba, odabranih među 8000 prijavljenih, koji će se pridružiti njihovim redovima u ključnom trenutku dok se agencija priprema za povratak na Mjesec i prvu ljudsku misiju na Mars, piše CNN.

Grupa uključuje šest žena i četiri muškarca, koje je vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy nazvao najboljima koje Amerika ima. "I trebat će nam najbolji za sve naše planove istraživanja u budućnosti. Vraćamo se na Mjesec. I samo ću vam reći ovo, proklet bio ako Kinezi preteknu NASA-u ili preteknu Ameriku u povratku na Mjesec", poručio je Duffy.

Novi kandidati

Među 10 odabranih su Ben Bailey, inženjer strojarstva i časnik američke vojske iz Charlottesvillea; Lauren Edgar, geologinja iz Sammamisha; Adam Fuhrmann, zrakoplovni inženjer i bojnik Zračnih snaga iz Leesburga, Cameron Jones; zrakoplovni inženjer i bojnik Zračnih snaga iz Savanne; Yuri Kubo, elektrotehnički i računalni inženjer, bivši zaposlenik NASA-e i direktor lansiranja u SpaceX-u iz Columbusa; Rebecca Lawler, bivša zapovjednica i testna pilotkinja Mornarice iz Little Elma; Imelda Muller, bivša poručnica mornarice i podvodna medicinska časnica iz Copake Fallsa; Erin Overcash, zapovjednica i testna pilotkinja Mornarice iz Goshena; Katherine Spies, dizajnerska inženjerka i bivša testna pilotkinja Marinskog korpusa iz San Diega te Anna Menon, biomedicinska inženjerka i bivša zaposlenica SpaceX-a iz Houstona.

Prema NASA-i, ovo je prva klasa astronauta u kojoj je više žena nego muškaraca. Agencija je također potvrdila da je Anna Menon prva osoba koja se pridružila NASA-inom astronautskom korpusu nakon što je već letjela u orbitu. Menon je sudjelovala u misiji Polaris Dawn prošle godine, dok je radila u SpaceX-u. Polaris Dawn je eksperimentalna misija koja je putovala dalje u orbiti oko Zemlje nego bilo koja letjelica s ljudskom posadom u posljednjih nekoliko desetljeća.

Put koji je pred njima

Deset novih astronauta provest će sljedeće dvije godine u intenzivnoj obuci. "Učit će NASA-inu povijest i našu viziju za budućnost, pohađat će nastavu iz geologije te preživljavanja u vodi i svemirskog zdravlja. Čak će se obučavati u našim mlažnjacima visokih performansi", rekao je Stephen Koerner, zamjenik direktora NASA-inog Svemirskog centra Johnson.

Nakon završetka obuke, pridružit će se ostalim članovima astronautskog korpusa i postati spremni za letačke zadatke. A to bi moglo biti drukčije iskustvo od onoga koje je imala klasa odabrana 2021. godine. Tada je NASA još imala desetljeće rada na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) pred sobom. Agencija se sada priprema za postupno gašenje aktivnosti na orbitalnom laboratoriju do početka 2030-ih i prelazak na nove svemirske postaje kojima će upravljati privatni sektor.

Nije jasno koje će druge misije biti dostupne ovim astronautima. NASA će vjerojatno odabrati iskusnije astronaute za prve misije na Mjesec. Agencija je već izabrala skupinu veterana za Artemis II, testnu misiju koja bi trebala obići Mjesec već sljedeće godine.

No NASA-ini dužnosnici istaknuli su da se nadaju kako bi nova skupina astronauta odabrana u ponedjeljak mogla biti uključena u kasnije letove u sklopu programa Artemis na Mjesec, a možda čak i na Mars.

